Con 38 años de edad, Lionel Messi sigue acaparando las portadas deportivas, el astro argentino tuvo un gran 2025 tanto a nivel de clubes como en selección; aquí te contamos cómo fue su año, sus números, momentos y balance.

Para comenzar este resumen del 2025 de Lionel Messi basta decir que el argentino fue campeón de la MLS con el Inter Miami, en una temporada de locura donde los goles y las asistencias llegaron al por mayor para consolidarse como el MVP.

Números de Lionel Messi en el 2025

Lionel Messi conquistó el título de la MLS y sumó su tercer título con el Inter Miami, luego de alzar la Leagues Cup 2023 y el Supporters’ Shield 2024.

Los números de Lionel Messi en 2025 son brutales: marcó 29 goles y 19 asistencias en 28 partidos de la MLS. Por supuesto, ganó la bota de oro.

Messi fue el séptimo jugador con más goles en su liga en el año 2025.

En los playoffs de la MLS, registró seis goles y siete asistencias en seis encuentros. En el Mundial de Clubes, celebró una anotación. También participó en la Leagues Cup con dos goles y dos asistencias e hizo lo propio en la Copa de Campeones de la Concacaf con cinco goles y una asistencia en siete duelos.

Momentos clave de Lionel Messi en el 2025

Lionel Messi tuvo un gran 2025 en lo deportivo, a su nutrido palmarés se unió el título de la MLS con el Inter Miami y a sus logros personales, una nueva bota de oro.

En cuanto a su paso con la Selección de Argentina, finalizó las Eliminatorias Mundialistas de Conmebol en la primera posición con 38 unidades, por lo que, sin complicaciones, sellaron el boleto al Mundial 2026 y están listos para defender su corona.

Messi jugó su último partido con la selección en Argentina, el astro formado en el FC Barcelona, se fue hasta las lágrimas para despedirse de sus hinchas.

“Siempre es una alegría jugar en Argentina con nuestra gente. Llevamos muchos años disfrutando partido tras partido. Estoy muy feliz; poder terminar así aquí es lo que siempre soñé”, dijo ante un pletórico estadio Monumental de Argentina..

Si hablamos de despedidas, también vale la pena relatar la inesperada visita de Lionel Messi al Camp Nou, estadio del FC Barcelona.

El argentino se coló en la que fuera su casa y las fotografías de su visita estallaron en redes sociales con millones de likes.

El balance de Lionel Messi en el 2025

El balance de Lionel Messi no puede ser más que positivo, el astro argentino sumó un nuevo título y firmó el boleto al Mundial 2026 para jugar una sexta Copa del Mundo histórica.

Los aspectos negativos fueron la dolorosa derrota ante Seattle Sounders en la final de la Leagues Cup 2025 y el revés en semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf frente a Whitecaps.