Ser madre no te debe detener a cumplir tus sueños y desde la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales han puesto sobre la mesa un interesante proyecto para favorecer la maternidad en la Liga MX Femenil.

Jugar futbol y ser mamá son roles que pueden ir de la mano si se cuenta con el respaldo de las instituciones correspondientes. Crear espacios seguros, un entorno adecuado y ser empáticos con las mujeres que decían emprender el camino de la maternidad será clave en la Liga MX Femenil.

Más allá de los derechos que la Ley Federal del Trabajo otorga, se busca que las mujeres de la Liga MX Femenil queden protegidas en caso de quedar embarazadas, que el club las apoye y les brinde las herramientas necesarias para poder vivir su maternidad de forma adecuada.

En este contexto, desde la AMFPro trabajan en una interesante propuesta que les brinde a las futbolistas mamás mayor estabilidad dentro y fuera de la cancha.

¿Cuál es la propuesta de la AMFPro para favorecer la maternidad en la Liga MX Femenil?

De acuerdo a información de Francisco Arredondo, la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales (AMFPro), trabajan en una propuesta para la Liga MX Femenil, que pretende establecer mejoras relacionadas con la maternidad.

La propuesta que se colocará sobre la mesa de la Liga MX Femenil es que los clubes estén obligados a extender o renovar por al menos un año el contrato con las jugadoras que decidan ser madres, una iniciativa que protegería a las futbolistas del riesgo de quedarse sin empleo.

El otro aspecto en el que se trabaja es que las jugadoras cuenten con boletos extras de avión, habitación propia y otros elementos que les permitan ser acompañadas por sus hijos a los partidos fuera de casa.

Estos beneficios ya se aplican en ligas top del mundo como la NWSL de Estados Unidos, por lo que implementarlos sería un paso gigante en el crecimiento de la Liga MX Femenil.

Tenemos un secreto que contarles… ¡Llevo dentro todo el amor del mundo! DOS BABIES en camino, Septiembre te esperamos 💛💛🐝🐝 pic.twitter.com/uSvJdfZliI — Bianca Sierra (@Bfromthe_BAYY) April 7, 2023

La maternidad en la NWSL, un camino a seguir para la Liga MX Femenil

En la NWSL, National Women Super League, ofrece grandes beneficios para las mujeres que decidan quedar embarazadas, desde baja remunerada, cobertura médica hasta estabilidad laboral.

El convenio colectivo protege a las jugadoras de la NWSL de quedarse sin empleo en caso de quedar embarazadas y si su contrato está por expirar, se les invita a la siguiente pretemporada para que puedan tener un lugar en el equipo.