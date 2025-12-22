El Club América sigue dando de qué hablar y ahora se confirma que fue el único equipo con presencia en los 5 partidos más vistos del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil.

A lo largo de los años, el Club América se ha consagrado como uno de los equipos más seguidos en la Liga MX Femenil, gracias a su presencia constante en las liguillas.

Ahora, el equipo americanista deja claro que su poderío no solo es en la cancha, sino también en las transmisiones de televisión.

Liga MX Femenil: América estuvo en los 5 partidos más vistos del Apertura 2025

Mikel Arriola, comisionado de la FMF, compartió en sus redes sociales un informe de lo sucedido en el Apertura 2025 de la Liga MX Femenil y el Club América aparece en los partidos más vistos.

El encuentro con más audiencia fue el Clásico Nacional entre América y Chivas en la Jornada 11 con un total de más de 1.26 millones de televidentes.

El segundo puesto fue para la ida de la gran final, en la que América volvió a aparecer, pero esta vez enfrentando a Tigres. Este encuentro lo vieron cerca de 1.17 millones de personas.

La vuelta, de esa misma serie, se consolidó como el tercer partido más visto del torneo con 1.09 millones de espectadores.

El duelo de ida de los cuartos de final, Rayadas vs América, tuvo la atención de 712 mil personas, mientras que la semifinal de vuelta, América vs Chivas, llegó a 695 mil vistas.

América estuvo en los 5 partidos más vistos del Apertura 2025 (Captura de pantalla)

América y su gran deuda pendiente en la Liga MX Femenil

A pesar de que el Club América ha crecido a pasos agigantados en la Liga MX Femenil, aún tienen una deuda pendiente con su afición.

De la mano de Ángel Villacampa, el Club América ha llegado a 6 finales, pero solo ha podido levantar un título en la Liga MX Femenil.

Aunque han tenido plantillas competitivas y en ocasiones han llegado como las grandes favoritas, siempre sucede algo que les arrebata el título.