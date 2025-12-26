La temporada 2025 de Fórmula 1 dejó varias escenas que quedarán en la memoria de los aficionados.
Desde adelantamientos sorprendentes hasta estrategias inesperadas, cada carrera ofreció emoción y sorpresas que definieron el 2025 en la Fórmula 1.
Además, la llegada de nuevos talentos y la consolidación de estrellas existentes generó debates constantes sobre quién merecía el título.
- Lando Norris se corona campeón por primera vez
- La intensa batalla interna en McLaren
- La remontada de Verstappen y el renacimiento de Red Bull
- McLaren gana por segundo año consecutivo el Campeonato de Constructores
- El fichaje de Checo Pérez con Cadillac
- Lewis Hamilton sin podios en su primer año con Ferrari
- Nico Hülkenberg logra su primer podio tras 239 carreras
- Kimi Antonelli y su histórico podio en Canadá
- Carlos Sainz y sus podios inesperados con Williams
- El primer podio de Isack Hadjar
1. Lando Norris es campeón de la Fórmula 1 por primera vez
Lando Norris consiguió por primera vez el Campeonato de Pilotos en una final de infarto en Abu Dhabi, superando por muy pocos puntos a Max Verstappen.
Además, también superó a su coequipero Oscar Piastri, quien había liderado gran parte de la temporada 2025.
2. La intensa batalla interna de McLaren
McLaren vivió momentos de tensión entre sus dos pilotos: Lando Norris y Oscar Piastri compitieron ferozmente entre sí en varias carreras, con órdenes de equipo polémicas y duelos que casi le cuestan el título al equipo.
3. La remontada de Verstappen y el renacimiento de Red Bull
Tras un inicio de temporada complicado, Max Verstappen y Red Bull protagonizaron una espectacular recuperación en la segunda mitad del año.
Verstappen encadenó victorias y podios impresionantes, llegando a la última carrera con opciones reales de lograr su quinto título consecutivo, pero finalmente no lo pudo lograr.
4. McLaren gana por segundo año consecutivo el Campeonato de Constructores
Gracias a la consistencia de Norris y Piastri, McLaren defendió con éxito su corona de constructores, consolidándose como el equipo más fuerte de la parrilla.
5. El fichaje de Checo Pérez con Cadillac
Tras un año sin actividad en la Fórmula 1, Checo Pérez firmó con el nuevo equipo estadounidense Cadillac, que debutará en 2026, generando gran expectación para la próxima temporada.
6. Lewis Hamilton sin podios en su primer año con Ferrari
En su debut con la Ferrari, Lewis Hamilton vivió una temporada complicada de adaptación y no logró subir al podio ni una sola vez, algo inédito en su carrera desde 2007.
7. Nico Hülkenberg logra su primer podio tras 239 carreras
En Silverstone y bajo lluvia, Nico Hülkenberg consiguió por fin su ansiado primer podio, desatando una de las celebraciones más emotivas del año.
8. Kimi Antonelli y su histórico podio en Canadá
El joven debutante de Mercedes logró un podio que lo convirtió en el tercer piloto más joven en alcanzar el cajón en la historia de la Fórmula 1.
9. Carlos Sainz y sus podios inesperados con Williams
Tras dejar Ferrari, Sainz sorprendió llevando a un Williams a podios en el GP de Azerbaiyán y GP de Qatar, demostrando su gran talento en un coche menos competitivo.
10. El primer podio de Isack Hadjar
El rookie francés, en Racing Bulls, brilló con un podio que confirmó su potencial como una de las grandes promesas de la F1. Su 3º puesto en el GP de Países Bajos marcó su ascenso a Red Bull para 2026.