La temporada 2025 de Fórmula 1 dejó varias escenas que quedarán en la memoria de los aficionados.

Desde adelantamientos sorprendentes hasta estrategias inesperadas, cada carrera ofreció emoción y sorpresas que definieron el 2025 en la Fórmula 1.

Además, la llegada de nuevos talentos y la consolidación de estrellas existentes generó debates constantes sobre quién merecía el título.

Lando Norris se corona campeón por primera vez La intensa batalla interna en McLaren La remontada de Verstappen y el renacimiento de Red Bull McLaren gana por segundo año consecutivo el Campeonato de Constructores El fichaje de Checo Pérez con Cadillac Lewis Hamilton sin podios en su primer año con Ferrari Nico Hülkenberg logra su primer podio tras 239 carreras Kimi Antonelli y su histórico podio en Canadá Carlos Sainz y sus podios inesperados con Williams El primer podio de Isack Hadjar

1. Lando Norris es campeón de la Fórmula 1 por primera vez

Lando Norris consiguió por primera vez el Campeonato de Pilotos en una final de infarto en Abu Dhabi, superando por muy pocos puntos a Max Verstappen.

Además, también superó a su coequipero Oscar Piastri, quien había liderado gran parte de la temporada 2025.

Lando Norris con McLaren (Ettore Chiereguini)

2. La intensa batalla interna de McLaren

McLaren vivió momentos de tensión entre sus dos pilotos: Lando Norris y Oscar Piastri compitieron ferozmente entre sí en varias carreras, con órdenes de equipo polémicas y duelos que casi le cuestan el título al equipo.

Lando Norris y Oscar Piastri con McLaren (David Leah / David Leah)

3. La remontada de Verstappen y el renacimiento de Red Bull

Tras un inicio de temporada complicado, Max Verstappen y Red Bull protagonizaron una espectacular recuperación en la segunda mitad del año.

Verstappen encadenó victorias y podios impresionantes, llegando a la última carrera con opciones reales de lograr su quinto título consecutivo, pero finalmente no lo pudo lograr.

Max Verstappen en el GP de Qatar 2025 (Altaf Qadri)

4. McLaren gana por segundo año consecutivo el Campeonato de Constructores

Gracias a la consistencia de Norris y Piastri, McLaren defendió con éxito su corona de constructores, consolidándose como el equipo más fuerte de la parrilla.

5. El fichaje de Checo Pérez con Cadillac

Tras un año sin actividad en la Fórmula 1, Checo Pérez firmó con el nuevo equipo estadounidense Cadillac, que debutará en 2026, generando gran expectación para la próxima temporada.

Presentación de Checo Pérez con Cadillac (Ana Molina / SDPdeportes)

6. Lewis Hamilton sin podios en su primer año con Ferrari

En su debut con la Ferrari, Lewis Hamilton vivió una temporada complicada de adaptación y no logró subir al podio ni una sola vez, algo inédito en su carrera desde 2007.

Lewis Hamilton con Ferrari (Darko Bandic / AP)

7. Nico Hülkenberg logra su primer podio tras 239 carreras

En Silverstone y bajo lluvia, Nico Hülkenberg consiguió por fin su ansiado primer podio, desatando una de las celebraciones más emotivas del año.

8. Kimi Antonelli y su histórico podio en Canadá

El joven debutante de Mercedes logró un podio que lo convirtió en el tercer piloto más joven en alcanzar el cajón en la historia de la Fórmula 1.

Andrea Kimi Antonelli (MexSport via Paddocker)

9. Carlos Sainz y sus podios inesperados con Williams

Tras dejar Ferrari, Sainz sorprendió llevando a un Williams a podios en el GP de Azerbaiyán y GP de Qatar, demostrando su gran talento en un coche menos competitivo.

10. El primer podio de Isack Hadjar

El rookie francés, en Racing Bulls, brilló con un podio que confirmó su potencial como una de las grandes promesas de la F1. Su 3º puesto en el GP de Países Bajos marcó su ascenso a Red Bull para 2026.