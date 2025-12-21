La Liga MX Femenil se prepara para cumplir su noveno aniversario y con motivo de los festejos, la FMF haría cambios en el formato de competencia del máximo circuito femenino con un calendario que nunca antes ha tenido.

Y es que si bien en estos nueve años el crecimiento de la Liga ha sido notable, tanto así que la mayoría de futbolistas convocadas a la Selección Mexicana son de clubes del futbol azteca, se busca aumentar la competitividad de la misma.

Desde su creación la Liga fue dominada por los clubes regios, Tigres y Rayadas, también hubo otros que comenzaron a apostar por su club femenino como es el caso de América, Chivas y Pachuca, repartiéndose los 16 títulos entre estos cinco equipos.

¡Terremoto en Liga MX Femenil! Torneo cambiaría de formato a partir del 2027; sería un mix entre europeo y tradicional

La Liga MX Femenil analiza posibles cambios para el siguiente año en cuanto a su formato de competencia, buscando así un aumento en la competitividad y que todos los clubes tengan las mismas posibilidades de ser campeón.

De acuerdo con el periodista Bruno Hernández, especialista en la Liga MX Femenil, los cambios entrarían en vigor a partir del Apertura 2026, es decir el segundo semestre del próximo año y serán anunciados en los próximos meses.

Con los nuevos cambios la Liga se jugaría a formato de torneo largo, con una duración de 27 jornadas según la fuente antes mencionada, los equipos serían divididos en 2 grupos y se mantendría la liguilla.

Liga MX Femenil estrenaría nuevo formato (captura de pantalla)

Teniendo como resultado una combinación entre el formato europeo donde se juega a torneo largo y el formato tradicional donde al término de la temporada regular marcada en el calendario, se da paso a la liguilla.

¿En qué fechas se jugaría la Liga MX Femenil con el nuevo formato que estarían por confirmar?

Según el mismo periodista, la idea de los directivos de la Liga MX Femenil es que este nuevo formato se dispute desde junio/julio de 2026 hasta abril/mayo de 2027, siendo el primer torneo en el que se aplicarán dichos cambios.

Hasta el momento ni la FMF ni la Liga MX Femenil no han hecho oficial ningún tipo de modificación en el formato de la competencia pero se rumora que sería durante el Clausura 2026 cuando lo anuncien.

Por lo pronto, los equipos ya se preparan para el arranque del Clausura 2026, torneo que dará inicio el domingo 4 de enero y se estima que concluya el 17-18 de mayo.