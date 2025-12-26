El año futbolístico de la Liga MX en el 2025 terminó, y con él, quedaron marcados los peores fichajes que demuestran que el mercado se equivocó.

En las últimas temporadas han llegado a la Liga MX futbolistas que han levantado el nivel mediático del torneo, pero los fichajes malos siguen prevaleciendo en el futbol mexicano.

Los peores fichajes en la Liga MX en el 2025

El galés, Aaron Ramsey, encabeza la lista de los peores fichajes de la Liga MX en 2025, siendo Pumas el culpable de su llegada.

El futbolista europeo no terminó el Apertura 2025, pues antes de que eso ocurriera, la directiva de Pumas rescindió su contrato.

También en Pumas, el ecuatoriano Pedro Vite no respondió a las expectativas generadas.

Aaron Ramsey | 1 gol en 6 partidos con Pumas

Pedro Vite | 2 goles en 15 partidos con Pumas

Rayados aporta dos de los peores fichajes de la Liga MX en 2025

Anthnoy Martial y Santiago Mele, ambos refuerzos de Rayados de Monterrey, son dos de los peores fichajes de la Liga MX en el 2025.

El francés Anthony Martial eligió a Rayados por encima de Pumas para jugar en la Liga MX, pero su rendimiento fue muy malo en el Apertura 2025.

Santiago Mele llegó como refuerzo en la portería de Rayados y se quedó lejos de ser una solución.

Anthony Martial | 12 partidos sin goles ni asistencias con Rayados

Santiago Mele | 15 partidos y 20 goles admitidos con Rayados

Luka Romero no rindió con el Cruz Azul en 2025

Luka Romero llegó en enero del 2025 a la Liga MX con Cruz Azul, como un fichaje que prometía brillar, pero que se quedó muy corto en su rendimiento.

35 partidos con 4 goles y 3 asistencias con Cruz Azul

Otros de los peores fichajes de la Liga MX en el 2025

Diego Reyes con Querétaro, William Carvalho con Pachuca además de Jordi Cortizo y Rogelio Funes Mori con León, son otros fichajes que entran en lo peor del 2025 de la Liga MX.

Los fichajes bomba que no ayudaron a ser campeones a sus equipos

Aunque mediáticamente fueron un éxito, la realidad es que los fichajes de Sergio Ramos con Rayados, y Allan Saint-Maximin con América, no cumplieron con el objetivon de llevar al título a sus equipos.