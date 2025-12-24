El 2025 está por finalizar y estamos a tiempo de hacer una balance del año futbolístico en la Liga MX. Revisa con nosotros los 10 momentos que marcaron este periodo.

América perdió el tetracampeonato El “gol de escorpión” de Matheus Doria Vicente Sánchez dejó al Cruz Azul Gabriel Milito, nuevo DT de Chivas Sergio Ramos llegó a Rayados de Monterrey Keylor Navas se estrenó con Pumas Armando González, campeón de goleo Toluca hace historia como el quinto bicampeón Guido Pizarro, del retiro a dirigir su primera final Chicharito se despidió de Chivas

1. América pierde el tetracampeonato con el Toluca de Mohamed

El momento ganador del América con André Jardine como DT, fue frenado en el Clausura 2025 por el Toluca de Antonio Mohamed en la Final del Clausura 2025.

El domingo 25 de mayo de 2025 el Estadio Nemesio Diez vio coronarse a Toluca sobre América, terminando con una sequía de 15 años sin título.

América pierde la Final del Clausura 2025 (Adrian Macias / Adrian Macias)

2. El golazo de “escorpión” de Matheus Doria en la Liga MX

Durante el Clausura 2025, en el partido la Jornada 11, Tijuana vs Atlas, Matheus Doria protagonizó un gran momento al anotar un golazo en la portería defendida por José Antonio Rodríguez con un remate al estilo ‘escorpión’.

Matheus Doria anotó un golazo a Tijuana (Joshua Hernandez / Joshua Hernandez)

3. Vicente Sánchez deja sorpresivamente a Cruz Azul

Después de ganar la Concachampions, Vicente Sánchez vivió un momento triste al ser cesado por la directiva de Cruz Azul, en busca de otro tipo de proyecto para el que eligieron a Nicolás Larcamón como estratega en Liga MX.

El resultado, al menos en su primer torneo fue un fracaso de La Máquina, que no llegó lejos en el Apertura 2025.

Vicente Sánchez tras ser campeón de Concachampions con Cruz Azul. (Adrian Macias / Mexsport)

4. Gabriel Milito, la nueva apuesta de Chivas en la Liga MX

Después de sumar otro fracaso en la Liga MX, Chivas apuesta por el DT argentino, Gabriel Milito, como su estratega para el torneo de Apertura 2025.

Chivas tuvo un gran cierre de torneo y se quedó muy cerca de alcanzar las semifinales del futbol mexicano.

Gabriel Milito, nuevo DT de Chivas. (Carlos Zepeda / MEXPSORT)

5. Sergio Ramos se convierte en refuerzo bomba de Rayados de Monterrey

Febrero del 2025 marcó la llegada del internacional español Sergio Ramos a la Liga MX, a los Rayados de Monterrey.

Poco más de un torneo duró Sergio Ramos en la Liga MX, pues tras concluir el Apertura 2025 se marchó de México.

Sergio Ramos, en su paso por Rayados de Monterrey. (Juan Luis Diaz)

6. Keylor Navas llega a Pumas en el Apertura 2025

El legendario portero Keylor Navas se convirtió en el portero de Pumas en el torneo Apertura 2025 de Liga MX, bajo el proyecto de Efraín Juárez.

Multicampeón con Real Madrid, Keylor Navas hizo explotar a la Liga MX con su llegada al equipo universitario.

Pumas también fichó al galés Aaron Ramsey, cuyo contrato fue rescindido por el clube debido a problemas personales del jugador.

Pumas hace oficial el fichaje de Keylor Navas como refuerzo para el Apertura 2025 (Montserrat Téllez / sdpdeportes)

7. Armando González queda como campeón de goleo de la Liga MX

El 8 de noviembre de 2025 quedará marcado para siempre en la historia de Chivas y la Liga MX, luego de que, Armando González se coronara campeón de goleo del Apertura 2025.

Con 12 goles, Armando González compartió el cetro con los extranjeros Paulinho y Joao Pedro.

Hormiga González, delantero de Chivas. (Ulises Naranjo)

8. Toluca es el quinto bicampeón de la Liga MX en torneos cortos

Antonio Mohamed marcó de nuevo a la Liga MX, convirtiendo en el 2025 Toluca, en el quinto equipo bicampeón del futbol mexicano en torneos cortos.

Venciendo a Tigres en la Final del Apertura 2025, Toluca sumó su campeonato número 12 en la Liga MX.

Toluca, el primer bicampeonato “perfecto” de la Liga MX (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

9. Guido Pizarro, del retiro a dirigir su primera final como DT en la Liga MX

En marzo del 2025, Guido Pizarro marcó su retiró del futbol como jugador para convertirse en DT de los Tigres, equipo con el que jugaba el torneo de Liga MX en ese momento.

Meses más tarde, Guido Pizarro dirigió y perdió su primera final de Liga MX con Tigres.

Guido Pizarro, nuevo DT de Club Tigres. (Jorge Martinez / Mexsport)

10. El adiós de Chicharito Hernández de la Liga MX

Uno de los momentos que más marcaron a la Liga MX en el año 2025 fue el adiós de Javier “Chicharito” Hernández del torneo local.

Con un penalti fallado ante Cruz Azul en cuartos de final de Liga MX, Chicharito marcó su adiós de la Liga MX.

La decisión de Chivas con Chicharito que dividió a toda la nación rojiblanca (Especial)

Así fue como culminó el 2025 de la Liga MX, torneo que está por reanudarse en su edición del Clausura 2026, a partir del viernes 9 de enero.