El 2025 está por finalizar y es un buen momento para revisar cuáles fueron los DT’s que marcaron tendencia a lo largo del año. Una lista que va desde el español Luis Enrique hasta el argentino Antonio Mohamed.

Antonio Mohamed Luis Enrique Martínez Filipe Luís Arne Slot Hansi Flick Mikel Arteta Javier Aguirre

Más allá de tamaño y niveles de las ligas en las que dirigen, es incuestionable la trascendencia de DT’s como Luis Enrique y Mohamed, pero no fueron los únicos que brillaron, te contamos quiénes más destacaron.

1. Luis Enrique marcó tendencia en 2025

Luis Enrique Martínez, DT del PSG, es sin duda el mejor entrenador de futbol actualmente, ya que pobló de trofeos su historia en el 2025.

El español llevó al PSG al primer título de su historia en la Champions League, así como a conseguir:

Ligue 1

Copa y la Supercopa de Francia

Supercopa europea

Copa Intercontinental

2. Filipe Luís y la gran tradición brasileña de DT’s

El exjugador Filipe Luís se convirtió en el DT del Flamengo de Brasil, llevando al club a conquistar en 2025 los títulos de:

Supercopa del Rey

Campeonato Carioca

Copa Libertadores

Brasileirao

Aunque perdió la Final de la Copa Intercontinental 2025, Filipe Luís peleó con Flamengo hasta el último momento en la tanda de penaltis.

3. Arne Slot, de la gloria a la crisis con Liverpool

En el año 2025, Arne Slot, Dt del Liverpool, tuvo un comienzo de temporada espectacular con el equipo ganando la Premier League 2024/2025 en su primera campaña.

Sin embargo, la actual temporada de Premier League no ha sido la mejor para el Liverpool de Arne Slot, que confía en recuperar al equipo para pelear por títulos.

4. La revolución de Hansi Flick en el FC Barcelona

El FC Barcelona de Hansi Flick se convirtió en 2025 en el quinto más goleador de la historia culé con 169 goles en 60 partidos, una temporada consagrada con tres títulos locales y una semifinal de Champions League.

El 2025, el FC Barcelona de Hansi Flick lo cerrará como líder de la Serie A con buenas posibilidades de repetir el título.

5. Mikel Arteta pelea con Arsenal ante los mejores

El 2025 ha sido un año de resurrección para el Arsena con Mikel Arteta como su DT.

El español mantiene al Arsenal como líder de la Premier League y la Champions League, con el sueño de consumar el doblete en los próximos meses.

6. Javier Aguirre sueña rumbo al Mundial 2026

En México, el DT Javier Aguirre sostuvo durante el 2025 la ilusión de todo un país rumbo al Mundial 2026.

En 2025, Javier Aguirre, DT de México, le dio al Tricolor el control de nuevo de un torneo como la Copa Oro, vital para continuar la preparación de cara al Mundial 2026.

7. Mohamed logó el bicampeonato de Toluca

Antonio Turco Mohamed impactó de nueva cuenta a la Liga MX logrando el bicampeonato al frente del Deportivo Toluca en 2025.

Otros DT’s que marcaron tendencia en el futbol mexicano e internacional

En Argentina, el DT Gustavo Costas revivió en 2025 la historia ganadora de Racing aplastando a Botafogo de Brasil 4-0, en la Final de la Recopa Sudamericana.

Su tocayo, Gustavo Alfaro, logró clasificar a la selección de Paraguay al Mundial 2026, un reto con tintes de hazaña en una eliminatoria muy complicada.

En cuanto a la Liga MX, dos apuestas de DT’s sudamericanos le dieron luz a sus respectivos equipos:

Sebastián “Loco” Abreu

Gabriel Milito

Es cierto que ninguno de los dos ganó algún torneo, pero tanto el Loco Abreu como Milito, consiguieron darle un estilo a sus escuadras.