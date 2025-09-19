Luego de que Ángel Villacampa hablara abiertamente sobre las intenciones que tuvo el Club América de fichar a Charlyn Corral, la delantera ya ha dado su postura al respecto.

“Siempre ha tenido muy buenos números, nosotras a todas las jugadoras que son capaces de destacar y brillar siempre les tenemos el foco puesto”, explicó el DT del Club América sobre Charlyn Corral.

La actual jugadora de Pachuca Femenil es una de las figuras más importantes en la historia del futbol mexicano y ha dejado claro que no descarta vestir la playera de las Águilas.

Ángel Villacampa afirma que en algún momento se interesaron por traer a CHARLYN CORRAL pero algunas situaciones contractuales no favorecieron. @TUDNMEX @TUDNUSA pic.twitter.com/YyahffW8tG — Zaritzi Sosa (@zaritzisosa) September 17, 2025

Charlyn Corral rompe el silencio sobre la posibilidad de llegar al América

Charlyn Corral se pronunció sobre los rumores que la vinculan con el Club América tras el duelo del equipo ante Pachuca en la Concachampions Femenil.

“No descarto nada, porque al final vengo de una familia futbolera. Mi hermano también fue futbolista hace algunos años y él debutó en América, entonces de cierta manera le guardo un cariño al club por mi hermano”, comentó Charlyn Corral.

La jugadora destacó su gratitud hacia Pachuca y el desarrollo que ha tenido con el club: “Estoy feliz en Pachuca, es difícil que salga, porque el club me ha dado mucho y siempre he dicho que me quedo en el lugar, donde sienta que no me estoy estancando”.

Corral también destacó la importancia de mantener la mente abierta ante oportunidades futuras. “Uno nunca puede decir nada, porque la vida es cambiante. Yo siempre agradezco el interés, no descarto nada”, concluyó.

Charlyn Corral con Pachuca (Eduardo Serratos / MEXSPORT)

Los números de Charlyn Corral en la Liga MX Femenil

Charlyn Corral ha dejado una huella importante en la Liga MX Femenil desde que se unió a Pachuca en el Apertura 2021.

Tras su llegada al futbol mexicano, Charlyn Corral ha disputado 141 partidos y ha registrado 134 goles, mostrando una efectividad que pocas jugadoras han alcanzado en el torneo.

La delantera mexicana se ha consolidado como referente ofensiva, coronándose cuatro veces como campeona de goleo de la Liga MX Femenil.

Además, Corral ha sabido transformar su talento en títulos, con la obtención del campeonato del Clausura 2025 y del Campeón de Campeonas.