La Selección de Suiza se enfrenta a Colombia este martes 7 de julio, buscando el pase a los cuartos de final del Mundial 2026.
Colombia llega a este partido tras vencer a Ghana por 1-0 en los dieciseisavos de final, mientras que Suiza derrotó 2-0 a Argelia.
El pronóstico apunta a una victoria colombiana por 2-0, en un duelo que promete intensidad y que será transmitido por ViX.
Suiza vs Colombia: Pronóstico del partido por el pase a cuartos de final del Mundial 2026
Victoria 2-0 de la Selección de Colombia es el pronóstico del partido ante Suiza, por el pase a cuartos de final del Mundial 2026.
Pronóstico: Suiza 0-2 Colombia.
Suiza vs Colombia: Posibles alineaciones en busca del pase a cuartos de final del Mundial 2026
Estas son las posibles alineaciones del partido Suiza vs Colombia, en busca del pase a los cuartos de final del Mundial 2026.
Suiza
- Portero: Gregor Kobel
- Defensas: Denis Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez
- Mediocampistas: Remo Freuler, Granit Xhaka, Johan Manzambi, Dan Ndoye y Rubén Vargas
- Delantero: Breel Embolo
Colombia
- Portero: Camilo Vargas
- Defensas: Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica
- Mediocampistas: Jéfferson Lerma, Gustavo Puerta, James Rodríguez
- Delanteros: Jhon Arias, Luis Díaz y Luis Suárez
Suiza vs Colombia: ¿Cuándo y dónde ver el partido del Tri en el Mundial 2026?
Suiza vs Colombia se enfrentan en el Mundial 2026 el martes 7 de julio. Transmite ViX a las 14 horas.
- Partido: Suiza vs Colombia
- Fase: Octavos de final
- Torneo: Mundial 2026
- Fecha: Martes 7 de julio del 2026
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio BC Place
- Transmisión: Canal 5, Canal 7, TUDN y VIX