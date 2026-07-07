La Selección de Suiza se enfrenta a Colombia este martes 7 de julio, buscando el pase a los cuartos de final del Mundial 2026.

Colombia llega a este partido tras vencer a Ghana por 1-0 en los dieciseisavos de final, mientras que Suiza derrotó 2-0 a Argelia.

El pronóstico apunta a una victoria colombiana por 2-0, en un duelo que promete intensidad y que será transmitido por ViX.

Suiza vs Colombia: Pronóstico del partido por el pase a cuartos de final del Mundial 2026

Victoria 2-0 de la Selección de Colombia es el pronóstico del partido ante Suiza, por el pase a cuartos de final del Mundial 2026.

Pronóstico: Suiza 0-2 Colombia.

Suiza vs Colombia: Posibles alineaciones en busca del pase a cuartos de final del Mundial 2026

Estas son las posibles alineaciones del partido Suiza vs Colombia, en busca del pase a los cuartos de final del Mundial 2026.

Suiza

Portero: Gregor Kobel

Defensas: Denis Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez

Mediocampistas: Remo Freuler, Granit Xhaka, Johan Manzambi, Dan Ndoye y Rubén Vargas

Delantero: Breel Embolo

Colombia

Portero: Camilo Vargas

Defensas: Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica

Mediocampistas: Jéfferson Lerma, Gustavo Puerta, James Rodríguez

Delanteros: Jhon Arias, Luis Díaz y Luis Suárez

Suiza vs Colombia: ¿Cuándo y dónde ver el partido del Tri en el Mundial 2026?

Suiza vs Colombia se enfrentan en el Mundial 2026 el martes 7 de julio. Transmite ViX a las 14 horas.