“Por ella” de Belinda y Los Ángeles Azules, la canción para el Mundial 2026, ya tiene video oficial.

El video oficial de “Por ella” se estrenó el viernes 17 de abril y tiene varios símbolos significativos de la cultura popular mexicana como:

El Monumento a la Revolución

Aeronaves lanzado estelas tricolor

Un microbús

Cholos

Pachucos

Banda de guerra

Uniformes de escuela

Policías

Virgen de Guadalupe

Calaveras

Escaramuza

Quinceañera

Flores de cempasúchil

Luchador

Fuegos artificiales

Ojo de dios o Tzicuri

"Por ella" utiliza elementos mexicanos en su video oficial (YouTube )

“Por ella” se inspiró en México para su video con Belinda y Los Ángeles Azules

Belinda y Los Ángeles Azules fueron los encargados de hacer la canción oficial del Mundial 2026, la cual habla de la aspiración a la Copa del Mundo.

“Por ella” dura 3 minutos y desde que inicia se puede ver la inspiración de México con el primer plano mostrando de fondo el Monumento a la Revolución, uno de los puntos de reunión más importantes de la CDMX.

Belinda viste como Pachuco para el video de "Por ella" (YouTube)

Belinda luce un look urbano inspirado en la subcultura urbana de los cholos, otro de los símbolos más reconocidos de la cultura popular mexicana.

Otro de las representaciones mexicanas es el de bailarines vestidos con uniformes de secundaria, donde el pantalón o falda gris con el suéter verde es característico en las escuelas.

Por ella utiliza elementos mexicanos como uniformes escolares y cholos (YouTube )

En otra toma se puede ver a Belinda con un traje de Pachuco, otro de los personajes populares más conocidos en México.

Las bailarinas usan trajes de la banda de guerra escolar y una escaramuza es parte del folclor que quiere reflejar el video de “Por ella”.

Escaramuza aparece en video oficial de Por ella (YouTube )

Canción del Mundial 2026 tiene símbolos importantes para México

El video de “Por ella” también tomó elementos religiosos y tradicionales como la Virgen de Guadalupe y la características calaveras del Día de Muertos.

También aparece el característico microbús adornado con flores de cempasúchil y un Ojo de dios, una artesanía sagrada de la cultura huichol.

Por ella utiliza elementos mexicanos como la Virgen de Guadalupe (YouTube )

Y no podía faltar una quinceañera, una tradición que ha trascendido generaciones en México, al igual que un luchador.

“Por ella” cierra con fuegos artificiales tricolores con Belinda arriba de un microbús.