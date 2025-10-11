Cada 4 años, los aficionados esperan pacientemente para la justa más importante de todas. El Mundial 2026 no es la excepción y más allá de las ansias por el pitido inicial, hay muchas cosas alrededor como la canción oficial, el balón o los jerseys.

Todo eso que hace al Mundial 2026 único. Ya conocemos quienes serán los artistas que van a interpretar la canción oficial y su estreno mundial, que será pronto.

Poco a poco vamos conociendo todo, y es que estamos a casi 200 días de esta competencia. El balón es el Trionda. Adidas lo decidió hacer rojo por Canadá, azul por Estados Unidos y verde por México.

Los jerseys también sabemos cómo son, bueno, todavía no son oficiales, pero el de México ya fue filtrado y se debe decir que no cayó muy bien en los aficionados.

Canción oficial Mundial 2026: Revelan qué artistas la cantarán y cuándo será el estreno mundial

Estamos a días de desbloquear otra de las cosas que rodean al Mundial 2026. La canción oficial será interpretada por puros artistas latinoamericanos.

Bueno, Telemundo presentará su canción que es una de las oficiales del Mundial 2026, se llama “Somos Más” y la cantará Carlos Vives, Xavi, EmiliaMernes y Wisin. Aún no se conoce qué ritmos tendrá, pero seguro estará cercano al reguetón.

La vamos a escuchar por primera vez el jueves 23 de octubre cuando se realicen los premios Billboard.

Xavi (Instagram | @xavioficial)

Las canciones más icónicas de los Mundiales

La tradición de tener una canción en un Mundial, viene de muchos años atrás. De hecho Inglaterra 1966 tuvo su himno. Sin embargo, fue en la época reciente que se volvieron muy populares.

Sin duda, la cantante Shakira se ha encargado de que las Copas del Mundo tengan su soundtrack. Por ejemplo, cuando pensamos en Sudáfrica 2010, se nos viene a la cabeza la canción Waka Waka.

Estas son algunas canción icónicas de los mundiales: