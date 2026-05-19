Shakira anunció un megaconcurso internacional para que niños y niñas de todo el mundo puedan convertirse en sus bailarines durante el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026, el próximo 19 de julio en Estados Unidos.

Los participantes deberán grabar una coreografía al ritmo de “Dai Dai”, el himno oficial del torneo, y compartirla en redes sociales con las etiquetas oficiales.

La iniciativa, vinculada al Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA, ya recaudó 40 millones de dólares para programas educativos.

Shakira (Instagram/@shakira)

¿Cómo ser parte de los bailarines de Shakira para el Mundial 2026?

El concurso para ser parte de los bailarines de Shakira en el Mundial 2026 es totalmente digital y está abierto a niños y niñas de todo el mundo.

Quienes estén interesados en ser parte de los bailarines de Shakira en el Mundial 2026 deberán de hacer lo siguiente:

Grabar un video con una coreográfica al ritmo de “Dai Dai”, el himno oficial del Mundial 2026

El video deber de tener elementos que representen la identidad cultural de cada país y la pasión por el futbol

Se debe de compartir en redes sociales como mencionando directamente las cuentas de @shakira y utilizando las etiquetas oficiales del tema

Shakira y su equipo supervisarán directamente todos los videos para elegir a los afortunados que viajarán a Estados Unidos para el gran cierre del torneo.

Toma en cuenta que debes de tener tus papeles en regla para hacer el viaje, y que al ser menores de edad, estos deberán de estar acompañados de un adulto.

Ese mismo adulto también debe de tener en orden su visa y pasaporte para poder entrar a Estados Unidos.

Shakira ya eligió a los primeros bailarines para el Mundial 2026

Shakira dio a conocer a los primeros bailarines para el Mundial 2026, se trata de las organizaciones de rescate infantil Ghetto Kids y Wakiso Dance Kids Foundation de Uganda.

Señalando Shakira que el espectáculo del Mundial 2026 tiene una causa social y educativa, más allá de la reunión de varios artistas de talla mundial y tendencia en la actualidad.

Según declaraciones de la cantante colombiana, el propósito de esta campaña es formar a los “campeones del mañana”

Junto con esto, el himno “Dai Dai” y el concurso de baile están vinculados al Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA, que busca combatir la división y la falta de oportunidades.

Hasta el momento, la iniciativa ya ha logrado recaudar 40 millones de dólares, fondos que serán destinados a programas educativos en todo el mundo.