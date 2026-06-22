Lionel Messi y Argentina enfrentan este martes a la selección de Austria en busca del pase a la siguiente ronda del Mundial 2026, duelo para el que el “10″ se olvida de los rumores sobre su vida personal.

Ante la enfermedad que enfrenta su padre Jorge Messi, Lionel se mantiene concentrado en el Mundial 2026 con Argentina, confiando en que la tranquilidad familiar se mantenga.

Al respecto, Lionel Scaloni, DT de Argentina deseó que su capitán Lionel Messi “sea feliz” por encima de cualquier éxito deportivo.

“Estamos bien, estamos para afrontar el partido” Lionel Scaloni, DT de Argentina

¿Qué rumores han envuelto a la familia de Lionel Messi?

La concentración de la selección de Argentina se vio sacudida el pasado jueves 18 de junio cuando un canal de streaming de ese país dio la información de que el padre de Lionel Messi, Jorge Messi, había fallecido.

El rumor provocó que la familia de Lionel Messi desmintiera en un comunicado esa información, en el que se confirmó que Jorge Messi atravesaba una situación de salud y se encontraba bajo seguimiento médico.

Lionel Scaloni comentó cómo ve a Lionel Messi de cara al partido ante Austria, que se juega este lunes 22 de junio.

Jorge Messi, empresario y papá de Lionel Messi (Tomada de video)

“Creemos que este grupo saca adelante situaciones buenas y malas. Somos conscientes que al lado de un amigo siempre es mejor vivir situaciones buenas y no tanto. Me imagino que él también lo siente. Estamos bien y preparados para el partido” Lionel Scaloni, DT de Argentina

Los buenos deseos para el cumpleaños de Lionel Messi

Lionel Messi cumple 39 años este miércoles 24 de junio, un día después del partido ante Austria en el Mundial 2026, y de cara a ese festejo, Scaloni confía en que Messi “sea feliz, nada más”.

La selección albiceleste, campeona en 1978, 1986 y 2022, prácticamente se asegurará su pasaje a la siguiente fase del Mundial con una victoria sobre Austria.

Si además Argelia no le gana a Jordania en el otro partido de la zona, el equipo de Scaloni amarrará el primer puesto.