Un estudio realizado por la Universidad Tecnológica de Nayahg en Singapur reveló que la preferencia entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo guarda relación con la ideología política de los aficionados.

Según la investigación, quienes se identifican con posturas liberales o progresistas tienden a elegir a Lionel Messi, mientras que los seguidores de Cristiano se inclinan hacia valores conservadores.

El análisis, basado en encuestas a más de mil personas en 26 países, mostró que esta correlación es más fuerte entre jóvenes y se debilita en adultos.

Estudio revela que preferencia por Messi o Cristiano está relacionado con la ideología política

Investigadores encuestaron a más de 1,000 personas de 26 países, incluido México, donde se les preguntó sobre su futbolista favorito.

Los resultados pusieron en evidencia que la preferencia por Messi o Cristiano se relaciona con la ideología política de izquierda o derecha.

Dicho vinculo está más presente entre los aficionados jóvenes, aunque se debilita de forma significativa en los adultos.

Cristiano y Messi en la gala del The Best. (AFP/Ben Stansall)

Los países que prefirieron a Cristiano Ronaldo fueron:

Indonesia

Turquía

México

Malasia

Portugal

Singapur

China

Francia

India

Nigeria

Mientras las naciones que eligieron a Lionel Messi son:

Corea del Sur

Argentina

Finlandia

España

Reino Unido

Noruega

Estados Unidos

Canadá

A su vez, estos países se mantuvieron neutros en su decisión:

Países Bajos

Alemania

Australia

Brasil

Filipinas

Japón

Sudáfrica

De acuerdo con el doctor Saifuddin Ahmed, “Messi y Ronaldo proyectan imágenes públicas diferentes”.

Lionel Messi está asociado con una figura tranquila que se orienta al equipo. Por su parte, Cristiano Ronaldo se le vincula con los logros individuales.

En ese sentido la gente se siente atraída al jugador que esté alineado a sus valores más generales e ideología política.