Lionel Scaloni, junto con Lionel Messi, es el hombre más querido de Argentina, al haber llevado al equipo hasta la final de la Copa del Mundo de Qatar 2022 . Pero el DT habría llegado por una traición al puesto.

El técnico Lionel Scaloni no sólo tiene al cuadro albiceleste en la final de Qatar 2022, sino que volvió a darle un título al equipo, al ganar la Copa América del 2021, lo que no se conseguía desde Ecuador 1993, cuando derrotaron a las Selección Mexicana.

Pero la mancha en el currículum de Scaloni es la forma en que se quedó con el puesto de director técnico de la Selección de Argentina, ya que para muchos fue por medio de la traición.

Al término del Mundial de Rusia 2018, cuando Argentina quedó eliminada en octavos de final, el técnico Jorge Sampaoli fue despedido por la Asociación de Futbol de Argentina.

El auxiliar de Jorge Sampaoli era Lionel Scaloni, quien se quedó en la AFA, con el pretexto de dirigir a los equipos de menores, pero rápidamente se quitó la careta y tomó el puesto de seleccionador de la absoluta.

La traición de Lionel Scaloni

La mancha en el historial del técnico de la selección de Argentina, Lionel Scaloni, es que traicionó a su anterior jefe, Jorge Sampaoli, para quedarse con el puesto.

Cuando Sampaoli fue despedido como técnico del equipo albiceleste al término del Mundial de Rusia 2018 , Lionel Scaloni, quien era su auxiliar, decidió darle la espalda y quedarse en la AFA.

“Le mandé un mensaje a Jorge diciéndole que no me quería ir de la AFA, y no me volvió a hablar desde ese entonces”, confesó el actual técnico de Argentina en una entrevista dada años atrás.

Lionel Scaloni comenzó su nueva tarea en la AFA dirigiendo al equipo Sub 20 , pero a los pocos meses le dieron la responsabilidad de la mayor, la cual tomó sin dudar.

Jorge Sampaoli en el banquillo de Argentina. (Javier Garcia Martino / Mexsport)

Lionel Scaloni en la selección de Argentina

A finales de 2018, Lionel Scaloni tomó el puesto de director técnico interino de la Selección de Argentina, siendo ratificado como absoluto hasta el 2019.

Sus logros con el cuadro albiceleste han sido:

El tercer lugar en la Copa América 2019

La marca de 36 juegos invicto

El ganar la Copa América 2021

Llegar a la Final de Qatar 2022

Y ahora está a las puertas de ganar la Copa del Mundo , para ponerse a la altura de técnicos como César Luis Menotti y Carlos Salvador Bilardo.

