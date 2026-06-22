Lionel Messi volverá a ser el centro de atención cuando Argentina dispute su próximo partido en el Mundial 2026.

Además de buscar la clasificación a la siguiente ronda, el capitán albiceleste tiene la oportunidad de seguir ampliando su legado y acercarse a un nuevo récord histórico en las Copas del Mundo.

Lionel Messi busca romper la marca histórica de goles en Mundiales

Con 16 goles mundialistas, Messi ya se encuentra entre los máximos anotadores en la historia del torneo y está a solo una anotación de superar una marca que durante décadas parecía inalcanzable.

Tras haber marcado en esta edición del Mundial, el campeón del mundo en Qatar 2022 ha demostrado que sigue siendo determinante para la Albiceleste.

Su capacidad para aparecer en los momentos importantes mantiene intactas las aspiraciones de Argentina de avanzar a los dieciseisavos y defender el prestigio de una de las selecciones más exitosas del futbol internacional.

Lionel Messi va por un nuevo récord goleador y el pase de Argentina en el Mundial 2026. (Charlie Riedel / AP Photo/Charlie Riedel)

¿Cuándo será el próximo partido de Messi y Argentina?

La Selección de Argentina junto a Lionel Messi enfrentará este 22 de junio al combinado de Austria en busca de los 6 puntos del Grupo J.

De igual manera, se espera que en dicho encuentro Messi anote su gol 17 para romper la marca histórica de los mundiales.