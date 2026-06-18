Durante el Mundial 2026, el nombre de Jorge Messi -empresario y papá de Lionel Messi- se viralizó en las redes sociales tras darse a conocer que enfrentaba un problema de salud.

Jorge Messi ha tenido un papel fundamental en la carrera de su hijo Lionel Messi, desde el traslado inicial a Barcelona hasta sus contratos más recientes.

¿Quién es Jorge Messi, empresario y papá de Lionel Messi?

Jorge Horacio Messi es el padre, representante legal y pilar fundamental en la vida y carrera profesional del futbolista Lionel Messi.

Jorge Messi, empresario y papá de Lionel Messi (Tomada de video)

Nació en Rosario, Argentina, el 1 de enero de 1958 y ha sido reconocido en el rol decisivo que ha tenido en la carrera de Lionel Messi desde sus inicios hasta la actualidad.

A pesar de su gran influencia, suele mantener un perfil bajo, acompañando a su hijo “desde las sombras” en triunfos y derrotas.

¿Cuántos años tiene Jorge Messi, empresario y papá de Lionel Messi?

Jorge Messi tiene 68 años de edad.

¿Quién es la esposa de Jorge Messi, empresario y papá de Lionel Messi?

Jorge Messi está casado con Celia Cuccittini.

Jorge Messi, empresario y papá de Lionel Messi (Tomada de video)

¿Qué signo zodiacal es Jorge Messi, empresario y papá de Lionel Messi?

Jorge Messi es del signo zodiacal Capricornio.

¿Cuántos hijos tiene Jorge Messi, empresario y papá de Lionel Messi?

Junto con Celia Cuccittini, Jorge Messi tiene cuatro hijos: Rodrigo, Matías, María Sol y Lionel.

¿Qué estudió Jorge Messi, empresario y papá de Lionel Messi?

No hay información pública sobre los estudios de Jorge Messi.

Jorge Messi, empresario y papá de Lionel Messi (Tomada de video)

¿En qué ha trabajado Jorge Messi, empresario y papá de Lionel Messi?

Antes de dedicarse por completo a la carrera de su hijo, trabajó durante años como supervisor en una fábrica metalúrgica.

En el año 2000, Jorge tomó la decisión de trasladar a su familia a España para que el FC Barcelona asumiera el costo del tratamiento de hormonas de crecimiento que Lionel necesitaba, una apuesta que permitió el desarrollo deportivo del joven de entonces 13 años.

Jorge Messi se desempeña como el principal representante y administrador de bienes de su hijo.

Ha sido el negociador clave en sus contratos más importantes, incluyendo su etapa en el Barcelona, su paso por el PSG y su llegada al Inter Miami.

En el ámbito legal, en 2017 fue condenado por la justicia española a 15 meses de prisión por fraude fiscal relacionado con los derechos de imagen del futbolista Lionel Messi.

Aunque no ingresó a la cárcel por ser una pena menor a dos años y carecer de antecedentes.