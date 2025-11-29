Lionel Messi y Cristiano Ronaldo son, sin duda, las figuras más importantes del futbol en las últimas dos décadas, su influencia va más allá de sus brutales números en la cancha, pues en redes sociales han marcado la pauta y cada publicación que lanzan tiene el éxito asegurado.

Bajo este contexto, llegó una nueva marca. Sin pretenderlo, Lionel Messi rompió las redes sociales con una publicación y de pasó eclipsó a Cristiano Ronaldo, quien nunca ha alcanzado esa cantidad de likes.

A pesar de que CR7 tiene 158 millones de seguidores más que Lionel Messi en su cuenta de Instagram, el argentino consiguió los likes que nunca ha visto el portugués.

Pero… ¿Cómo lo logró Lionel Messi? Muy sencillo, hizo emocionar a millones de blaugranas con su inesperada visita al Camp Nou.

¿Cuál fue la nueva marca de Lionel Messi que eclipsó a Cristiano Ronaldo en redes sociales?

Lionel Messi eclipsó a Cristiano Ronaldo gracias a la publicación que realizó sobre su visita al Camp Nou, estadio del FC Barcelona.

Durante la Fecha FIFA pasada, la Selección Argentina viajó a España y en la travesía, Lionel Messi hizo una parada en el Camp Nou; sin más, decidió entrar a la que fue su casa por tantos años.

Lionel Messi compartió las fotografías de su visita al Camp Nou en su cuenta de Instagram y agregó un emotivo mensaje.

“Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo…”, escribió el argentino.

La publicación de Lionel Messi alcanzó los más de 33 millones de me gusta, una cifra nunca antes vista por Cristiano Ronaldo.

Lionel Messi apunta a un nuevo título en la MLS con el Inter Miami

Pese a la edad de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, ambos aún son las grandes figuras de sus equipos y la pelea por los títulos no termina. De la mano de Leo, el Inter Miami está a un paso de avanzar a la MLS Cup que define al campeón del torneo estadounidense.

Con Lionel Messi como gran líder y unos playoffs de locura, el Inter Miami ya está en la final de conferencia Este, donde se enfrentará al New York City. En el papel, los dirigidos por Javier Mascherano llegan como favoritos para avanzar.

En la ronda anterior ante Cincinnati, Lionel Messi anotó un gol y dio tres asistencias, por lo que llegará encendido en la búsqueda de su primer título de liga en la MLS, después de conquistar la primera edición de la Leagues Cup, título que ganó el Inter Miami ante Nashville en 2023.