La MLS es una liga que durante muchos años ha tenido la peculiaridad de que su calendario es contrario al del resto de las competencias en el futbol a nivel internacional, cosa que muchas veces se reflejó en el plano de Concacaf, dado que para las instancias finales de Concachampions, sus equipos parecían fuera de ritmo a la hora de enfrentarse a los de la Liga MX en instancias definitivas dado que su torneo local apenas iniciaba.

Lo opuesto entre la MLS y la Liga MX sucede durante la Leagues Cup, toda vez que los equipos estadounidenses ya tienen semanas en competencia, se ven embalados, mientras que los mexicanos han exhibido falta de ritmo de competencia producto de que el torneo en cuestión llega en una época del año en donde el torneo Apertura apenas tiene tres o cuatro fechas de haber iniciado.

Ahora, los directivos norteamericanos han tomado una decisión para la Major League Soccer con la que esperan tener un crecimiento exponencial, competir de mejor manera en la búsqueda de fichajes en el mercado internacional y potenciar su ronda de Playoffs al finalizar la campaña.

La MLS cambiará su calendario

Es un hecho, para la temporada 2027-2028, la MLS hará un cambio en su calendario y ahora, irá a la par del de las principales ligas del mundo. Con esto, aseguran que crecerá la competitividad de los equipos que la integran y esperan poder llevar a Estados Unidos a mejores futbolistas en los mercados de pases.

“Este cambio de calendario es un momento transformativo para la Major League Soccer. Alinear nuestro calendario con las principales ligas del mundo fortalecerá la competitividad global de nuestros clubes, creará mejores oportunidades en el mercado de transferencias y garantizará que nuestros Audi MLS Cup Playoffs ocupen un lugar central sin interrupción. Marca el comienzo de una nueva era para nuestra liga y para el fútbol en Norteamérica”, explicó la MLS al respecto.

Con esto, en la Major League Soccer entrarán en un proceso de transición paulatino en el que aplicarán los cambios en sus calendarios poco a poco hasta llegar a los años anteriormente mencionados ya con la nueva calendarización.

Major League Soccer anunció hoy un cambio en su calendario de competencia, alineándose con las ligas más importantes del mundo.



A partir del verano de 2027, MLS adoptará un formato de verano a primavera, siendo uno de los cambios más significativos en la historia de la liga. pic.twitter.com/vg8wbS5ZbR — MLS Español (@MLSes) November 13, 2025

Aplauden decisión de cambiar el calendario de la MLS

Para tomar la decisión de cambiar el calendario de la MLS, los directivos estadounidenses investigaron durante dos años la viabilidad de esta decisión y consultaron con todos los participantes del futbol estadounidense su perspectiva con respecto a esto.

Es importante mencionar que el proyecto contó con un 92 por ciento de aprobación, lo cual dejó claro a los dirigentes de la MLS que alinear su calendario con el resto del mundo futbolístico sería la mejor decisión, lo cual incluso mencionó el técnico de la Selección de Estados Unidos, Mauricio Pochettino.

“Sin duda, este es un gran paso adelante para que la MLS esté a la par con las mejores ligas del mundo. Después de haber dirigido equipos de clubes y ahora la Selección Nacional de Estados Unidos, la capacidad de alinearse con el calendario internacional tendrá un gran impacto positivo para los jugadores, entrenadores y clubes. Esto también se extiende más allá de las selecciones nacionales absolutas; Nos permitirá tener acceso a los jugadores de la selección nacional juvenil durante los períodos críticos de la competencia internacional, avanzando aún más en su desarrollo”, sentenció.