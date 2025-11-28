Lionel Messi de Inter Miami vs Chucky Lozano de San Diego FC, podrían enfrentarse en la Final de la MLS; te contamos qué debe pasar para que ese duelo suceda.

Lionel Messi y Chucky Lozano están a un paso de la Final de la MLS, un duelo bastante atractivo para los fans mexicanos.

Lionel Messi vs Chucky Lozano se enfrentarían en la Final de MLS; esto debe pasar para que suceda

Con sus equipos situados en sus respectivas finales de conferencia en la MLS, el duelo Lionel Messi vs Chucky Lozano es viable y podría concretarse muy pronto.

Inter Miami de Lionel Messi se enfrentará al New York City FC en la Final de la Conferencia Este, el sábado 29 de noviembre.

El ganador se medirá con el equipo que avance en la otra final de conferencia, San Diego de Chucky Lozano vs Whitecaps.

Así se jugará el partido de Inter Miami de Lionel Messi:

Inter Miami vs New York City FC

Fecha: Sábado 29 de noviembre de 2025

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Chase Stadium

Transmisión: MLS Season Pass (Apple TV)

El San Diego FC del Chucky Lozano recibe en el Snapdragon Stadium a los Whitecaps, en la Final de la Conferencia Oeste de la MLS, cuyo ganador podía enfrentarse con Lionel Messi.

San Diego FC vs Whitecaps

Fecha: Sábado 29 de noviembre de 2025

Horario: 20 horas, tiempo del centro de México

Sede: Snapdragon Stadium

Transmisión: MLS Season Pass (Apple TV)

¿Cómo llegaron Lionel Messi y Chucky Lozano a las finales de conferencia de la MLS?

Lionel Messi marcó un gol y dio tres asistencias en la victoria del Inter Miami, 4-0 sobre el FC Cincinnati, con lo que avanzó a las finales de la Conferencia Este de la MLS.

Miami se enfrentará al New York City FC, que derrotó 1-0 al Union de Filadelfia, el mejor sembrado de la conferencia.

Lionel Messi estableció un récord de playoffs de la MLS con 12 contribuciones de gol (seis goles, seis asistencias).

El San Diego FC del Chucky Lozano, por su parte llegó a la final de la Conferencia Oeste de la MLS en su temporada de expansión.

El equipo del Chucky Lozano salió triunfante contra Minnesota United en las semifinales de la Conferencia del Oeste al derrotar por 1-0 a Los Loons.