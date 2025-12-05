El Mundial 2026 podría ofrecer el duelo soñado Messi vs Cristiano Ronaldo. Conoce qué debe pasar para que este partido suceda en la Copa del Mundo de la FIFA.

Messi vs Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026: Esto tiene que pasar para que se enfrenten

Si Argentina de Messi y Portugal de Cristiano Ronaldo terminan en el primer lugar de sus grupos en la primera ronda, podrían enfrentarse en la llave de cuartos de final del Mundial 2026.

Si Portugal termina primera de su grupo y Argentina como una de las mejores terceras, podrían enfrentarse en dieciseisavos de final del Mundial 2026.

En el caso de que las selecciones de Messi y Cristiano Ronaldo queden segundas y superen los dieciseisavos, se encontrarían en octavos de final.

Menos probable es que Argentina y Portugal se enfrenten en las instancias finales, pero si se dan varias combinaciones sucedería.

Opciones para ver Messi vs Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

Si los dos ganan el grupo | Se enfrentan en cuartos de final

Si los dos salen segundos | Se enfrentarían en octavos de final

Si salen 1 y 2 de sus grupos | Se podrían enfrentar en la final

Si Portugal es primero y Argentina uno de los mejores terceros | Se enfrentarían en dieciseisavos

Grupos de Messi y Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

Portugal encabeza el Grupo K del Mundial 2026 junto a Uzbekistán, Colombia y uno de los ganadores de la repesca internacional (Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo).

Argentina jugará en el Grupo J de la Copa del Mundo de la FIFA con Argelia, Austria y Jordania, saliendo como amplio favorito.

¿Por qué no se ha enfrentado Messi vs Cristiano Ronaldo en Mundiales?

En el Mundial de Alemania 2006, Messi y Cristiano Ronaldo solo se podrían haber enfrentado en la final, pero Argentina fue eliminada en cuartos y Portugal en semifinales por Francia.

En Sudáfrica 2010, el duelo Messi vs Cristiano pudo darse en semifinales, pero España eliminó a Portugal en octavos y Argentina cayó en cuartos.

Portugal fracasó en la fase de grupos del Mundial de Brasil 2014, y el duelo contra Argentina en cuartos de final no se concretó.

Mientras que en el Mundial Rusia 2018, Messi y Cristiano Ronaldo estuvieron cerca de medirse.

Clasificados para octavos de final, si Portugal y Argentina hubiesen pasado de ronda se habrían enfrentado en cuartos, algo que no ocurrió.