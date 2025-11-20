Cada año, aficionados del FC Barcelona se ilusionan por una posible vuelta de Lionel Messi al equipo. Pero ahora, el mismo Joan Laporta a terminado con todos los rumores.

Y es que el mejor jugador en la historia del FC Barcelona, Lionel Messi, se fue de una de las maneras más extrañas. Por eso los fans, quieren un final feliz, ese que no tuvieron.

Algo que contradijo a Joan Laporta, pues cuando se postuló para regresar a la presidencia, una de sus promesas fue la renovación del astro argentino. Incluso abrazó a un maniquí.

Curiosamente, otras elecciones se llevarán a cabo en el equipo culé para el 2026, y un candidato está jugando con el nombre de Messi, de nueva cuenta, para su campaña: "Tenemos que abrazarlo y hacer todo lo posible para que, cuanto antes, tenga el rol en el Barça que, como dijo la semana pasada, quiere tener“, comentó Víctor Font.

Lo que acaba de hacer Joan Laporta con Messi que termina con toda posibilidad de un regreso al FC Barcelona

Ocurre cada temporada desde que Lionel Messi se fue del FC Barcelona. Los aficionados lo piden de vuelta y se ilusionan, aumentó cuando llegó al Inter Miami, pues la MLS tiene un parón de invierno.

Es por eso que Joan Laporta, presidente del FC Barcelona comentó sobre la posibilidad de una cesión del argentino: "El regreso de Leo Messi como jugador es algo simplemente irreal. Por ahora, tiene contrato con el Inter Miami“.

Hace unos días, Messi estuvo en el Camp Nou y comentó que era su “hogar, su casa”. Eso aumentó los rumores, pero el equipo no piensa en el jugador del Inter Miami: "El club está construyendo un proyecto para el presente y el futuro. Es complicado, y si vives en el pasado difícilmente avanzas“, dijo el presidente.

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona (EFE)

Cómo fue la salida de Lionel Messi del FB Barcelona? Joan Laporta fue el señalado

Como vimos, Joan Laporta prometió en su campaña que renovarían a Lionel Messi por muchos años. Sin embargo, el 5 de agosto del 2021, ya con Laporta de presidente, el FC Barcelona anunció la salida de su mejor jugador de la historia.

El mismo Lionel Messi ya tenía un acuerdo con el FC Barcelona, tan solo faltaba la firma. Lo que pasó es que la directiva de Joan Laporta se dio cuenta que era inviable tener al argentino en las filas por su gran sueldo y la crisis económica que atravesaban.

Aficionados lloraron y nunca se logró hacerle una despedida de su tamaño.