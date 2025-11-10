Uno siempre vuelve a donde fue feliz y Lionel Messi lo hizo. El astro argentino sorprendió a todos y visitó el Camp Nou, la que fuera su casa por tantos años; con una emotiva publicación dejó claro que quiere regresar al FC Barcelona.

¿Regresará al FC Barcelona? La emotiva publicación de Lionel Messi desde el Camp Nou ha avivado los rumores sobre una posible segunda etapa con la casaca blaugrana.

Hace apenas unos días, Lionel Messi renovó su vínculo con el Inter Miami de la MLS; sin embargo, su corazón le pertenece al FC Barcelona, donde escribió una de las grandes historias del futbol desde que tenía 13 años de edad.

Su salida de la institución estuvo lejos de ser la esperada, las negociaciones para renovar no llegaron a buen puerto y el argentino se marchó libre al PSG en el verano del 2021.

‘Ojalá algún día pueda volver’: La sorpresiva publicación de Lionel Messi en el Camp Nou, casa del FC Barcelona

Lionel Messi, volvió a pisar el Camp Nou, la que fuera su casa por tantos años. El argentino se dijo inmensamente feliz y señaló que desea volver.

“Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo…”, escribió Lionel Messi en una publicación que ilustró con algunas fotografías.

La relación entre Lionel Messi y la directiva del FC Barcelona, encabezada por Joan Laporta, se rompió tras su salida en 2021. Se ha hablado de un posible regreso; incluso, alguna despedida, pero el astro argentino se ha mantenido hermético ante la posibilidad.

De hecho, se dice que la visita de Lionel Messi al Camp Nou, estadio que se encuentra en remodelación, fue realizada sin que la directiva del FC Barcelona estuviera al tanto.

Los números de Lionel Messi en FC Barcelona

Hablar de Lionel Messi es hablar del que, para muchos, es el mejor jugador en la historia del futbol. Su laureada historia se escribió en el FC Barcelona, donde jugó cerca de dos décadas. El Camp Nou, su jardín, como le decía cuando era un niño, se convirtió en su casa, y fue el escenario que lo vio convertirse en leyenda.

Lionel Messi disputó 837 partidos con el FC Barcelona y convirtió 709 goles. Conquistó 10 títulos de Liga, siete Copas del Rey, tres Mundial de Clubes, ocho Supercopas de España, tres Supercopas de Europa y cuatro Champions League.

En 2021 dejó el FC Barcelona para jugar con el PSG y un par de años después, dejó el futbol europeo para jugar con el Inter Miami de la MLS.