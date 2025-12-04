¿Cristiano Ronaldo ya no es un futbolista de élite? A unos días del sorteo final de cara al Mundial 2026 fue publicada la lista de los Mejores Jugadores que estarán en la competencia y el portugués de 40 años de edad no aparece entre los primeros diez.

Contexto: The Athletic, uno de los medios deportivos con mayor prestigio en todo el mundo, dio a conocer la lista de los Mejores Jugadores que seguramente veremos en con sus selecciones en el Mundial 2026.

Aunque Cristiano Ronaldo sí aparece en el listado de cien futbolistas, sorprendió que por primera vez en mucho tiempo no está dentro del top 10, mientras que Lionel Messi sí sigue apareciendo.

Cristiano Ronaldo aparece fuera de la lista de los diez Mejores Jugadores para el Mundial 2026

A través de su sitio web y sus redes sociales, The Athletic reveló la lista de los cien mejores jugadores que veremos muy seguramente en el Mundial 2026, pero como era de esperarse, esta generó polémica.

La inclusión de Cristiano Ronaldo en el número 25 del listado y de Ousmane Dembélé en la posición 20 no cayó bien entre varios aficionados que esperan con ansias el Mundial 2026 el próximo año.

Kylian Mbappé es quien encabeza este prestigioso ranking de cara a la Copa del Mundo que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá, pero también aparecen otras estrellas como Erling Haaland, Lamine Yamal y Jude Bellingham dentro del top 10.

Kylian Mbappé Erling Haaland Lamine Yamal Harry Kane Pedri Jude Bellingham Vinicius Jr. Lionel Messi Kevin De Bruyne Gianluigi Donnarumma

Gilberto Mora, el único mexicano que aparece dentro de la lista de los Mejores Jugadores para el Mundial 2026

Gilberto Mora, mediocampista de Xolos de Tijuana de solamente 17 años de edad, es el único futbolista mexicano que aparece dentro de la lista compartida por The Athletic, lo que habla de la proyección que se tiene de él para el Mundial 2026.

Gilberto Mora. (JONATHAN DUENAS / JONATHAN DUENAS)

El jugador originario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, está en la posición 97 del ranking de mejores jugadores para el Mundial 2026, y está solamente unos lugares por detrás de estrellas como Rafael Leao, Rodrygo o Pau Cubarsí.