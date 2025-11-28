Juan Sebastián Verón, leyenda del futbol argentino y que actualmente se desempeña como presidente del Club Estudiantes de la Plata está en el ojo de la polémica luego de que su esposa supuestamente insultó a Messi.

Todo comenzó cuando la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) suspendió por seis meses a Juan Sebastián Verón “para toda actividad relacionada con el fútbol” al encontrarlo responsable del repudio durante el pasillo hacia Rosario Central, campeón liguero en 2025.

De igual manera, los jugadores de Estudiantes que dieron la espalda a Rosario Central durante el pasillo previo al encuentro entre los dos equipos fueron suspendidos por dos encuentros, lo que desató la furia de involucrados y personas del entorno.

En medio del conflicto entre la AFA y Estudiantes de la Plata, que trajo consigo la suspensión por 6 meses de Juan Sebastián Verón, la esposa del presidente habría explotado contra los directivos del futbol argentino y hasta metió a Messi.

Tras el comunicado oficial de la AFA informando las respectivas sanciones hacia las partes involucradas en el pasillo de honor previo al Estudiantes vs Rosario Central comenzó a circular una historia de Valentina Martín, esposa de Verón, con un fuertes declaraciones:

“El miamense, el inglés, el vendido... el que volvió, el que nos hizo más grandes, el único que tiene los huevos bien puestos y que doy fe que pelea porque todo sea un poco mejor y que es más argentino que el sorete que ganó el Mundial y que vive en Miami, amigo del gordo” es el mensaje que supuestamente Valentina posteó en sus historias.

🗨️ "Doy fe que es más argentino que el sorete que ganó el Mundial y que vive en Miami, amigo del gordo", escribió en sus redes sociales Valentina Martín pic.twitter.com/bbF3E485mA — doble amarilla ⭐️⭐️⭐️ (@okdobleamarilla) November 28, 2025

Juan Sebastián Verón, leyenda argentina, rompe el silencio sobre el supuesto mensaje de su esposa contra Messi

Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata que fue sancionado con 6 meses de suspensión por la AFA, rompió el silencio tras el comunicado oficial del organismo y el supuesto posteo de su esposa contra Messi.

En una entrevista con un medio local declaró que dicho posteo es falso: “Hay un montón de cuestiones en todo eso y entiendo que cada uno hace su trabajo, pero yo me canso de desmentir y desligar este tipo de cosas que obviamente van a seguir apareciendo. Es completamente falso, no hay nada“.