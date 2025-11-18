El regreso del Barcelona al Camp Nou está más cerca que nunca, pues después de dos años y medio, el equipo blaugrana podrá volver a sus estadio, no obstante, ya generó polémica el precio de los boletos para los aficionados, mismos que superan los 35 mil pesos mexicanos.

Pese a la emoción que generó volver a ver al Barcelona en el Camp Nou, uno de los puntos más criticados por socios y aficionados fue el costo de los boletos, los cuales superan los 35 mil pesos, un precio alto para el regreso del conjunto blaugrana.

Ante ello, el presidente del Barcelona dijo estar consciente del precio actual de las entradas y ya aclaró el porqué del costo tan alto de los boletos para ver a los culés en el Camp Nou.

Indignan precios para boletos del Barcelona en el Camp Nou; superan los 35 mil pesos

De acuerdo con el presidente del Barcelona, Joan Laporta, los boletos del Camp Nou están por encima de lo habitual debido a que se trata de un día histórico para el conjunto blaugrana y porque el aforo inicial es limitado, sin embargo, afirmó que los precios no serán los últimos.

“A medida que vayamos ampliando el aforo las entradas irán bajando de precio. Hay que tener en cuenta que es un día histórico y los precios están por encima de lo habitual, pero iremos ajustando el ratio entre abonados y público en general”, dijo el presidente del Barcelona, Joan Laporta.

El dirigente del equipo culé también defendió que el abono del Barcelona es el más barato de Europa, un elemento que consideró equilibrado entre socios y público en general.

¡Polémica por los precios en la vuelta al Camp Nou!



Se ha desatado la polémica entre aficionados del Barcelona por los precios que el club ha puesto para la vuelta al Camp Nou.



Una vez que dio a conocer que boleto más barato está en €199 (4,231 MXN en Gol Sur) y el más caro… pic.twitter.com/gFp82mTqEe — Andre Marín (@andremarinpuig) November 18, 2025

Cabe mencionar que las entradas más baratas para el regreso del Barcelona al Camp Nou cuestan 199 euros (unos 4 mil 200 pesos mexicanos), mientras que los más caros se ubican en mil 750 euros (unos 37 mil 211 pesos mexicanos).

¿Contra quién jugará el Barcelona en el regreso al Camp Nou?

El Barcelona regresará a la cancha del Estadio Camp Nou el próximo sábado 22 de noviembre, en el que será un día histórico para el club culé.

Ese día, el Barcelona se enfrentará al Athletic de Bilbao donde milita el portero mexicano, Alex Padilla.