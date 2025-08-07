A partir de este semestre, la oferta televisiva para deportes en México tendrá a dos canales Fox; sin embargo, es importante resaltar que a pesar de tener el mismo nombre, no comparten nada ni son parte de la misma empresa, por lo que es importante diferenciar uno de otro a la hora de elegir que señal ver.
Fox Sports y Fox son los dos canales activos que tendrán una oferta deportiva para la audiencia en México, pero de entrada, es importante señalar que el rimero sigue administrado por Grupo Lauman, mientras que el segundo pertenece directamente a Fox Corporation.
En el caso de Fox, ha realizado alianzas estratégicas con otras empresas como TUBI y Caliente TV a fin de tener una mayor presencia en cuanto a ligas para transmitir, así como programas de opinión, coberturas, entre otros aspectos. Incluso, periodistas y talentos de Fox Sports pasaron a Fox recientemente.
¿Qué ligas transmiten Fox y Fox Sports?
En lo que respecta a las ligas que transmiten Fox y Fox Sports, es importante resaltar que la primera cadena tiene derechos de transmisión en la Liga MX con equipos como: Pachuca, León, Tijuana, Querétaro, Tigres, FC Juárez, Puebla, Mazatlán y Toluca.
Por su parte, Fox Sports ya no tiene equipos para transmitir del futbol mexicano y en el plano internacional, solamente tendrán juegos de la Europa League y la Conference League; además, de las transmisiones de Tigres Femenil. Eso es todo el futbol que por ahora ofrecerá dado que ya no tiene ligas locales a diferencia de FOX.
En el plano internacional, Fox transmitirá: Champions League, Premier League, FA Cup, Ligue 1, Coppa Italia y la Liga Saudi. Dicho esto, la oferta televisiva de esta cadena apunta a darle más opciones a los aficionados que Fox Sports.
¿Por dónde se puede ver Fox y Fox Sports?
En el caso de Fox Sports, sus diferentes canales se mantendrán en las diferentes alternativas de sistemas de televisión de paga, esto sin contar que en streaming tienen Fox Sports Premium, donde anteriormente llevaban los encuentros estelares de la Liga MX por un costo adicional.
Por ahora, la programación de Fox estará disponible mediante TUBI, por lo que todo el contenido realizado por esta cadena será de acceso para los televidentes sin costo alguno durante el mes de agosto. A partir del 1 de septiembre, se activará en los sistemas de televisión de paga.