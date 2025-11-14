En medio del ruido que se generó por la visita inesperada de Lionel Messi al Camp Nou, Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, salió a declarar que prepara un homenaje que nadie imagina para el astro argentino.

El directivo del FC Barcelona habló sobre la importancia y el legado de Lionel Messi, quien pese a estar distanciado de la institución, dejó su nombre grabado en letras doradas en la historia del club.

Joan Laporta señaló que Lionel Messi “se merece el homenaje más bonito del mundo” y es por eso que prepara una sorpresa que nadie se imagina.

¿Cuál es el homenaje que prepara el FC Barcelona para Lionel Messi?

Como se dijo en párrafos anteriores, las recientes declaraciones de Joan Laporta surgieron luego de la visita de Lionel Messi al Camp Nou. Luego de que se revelara que el astro argentino acudió al estadio sin invitación, el directivo culé confesó que trabajan en una estatua para homenajearlo.

“Prepararemos un diseño, hablaremos con la familia y, si están de acuerdo, podremos proceder”, señaló Joan Laporta sobre la estatua que preparan para Lionel Messi.

“Nos gustaría mucho. Creo que a todo el barcelonismo le encantaría tener una estatua de Leo Messi donde están las grandes figuras de la historia del Barça. Estoy seguro de que volverá a estar vinculado al club. No sé qué hará cuando termine su carrera en el Inter Miami, pero sabe que tiene las puertas abiertas. Tenemos un respeto y admiración absoluto por Leo. Se merece el homenaje más bonito del mundo”, señaló Laporta.

“En la junta, con los compañeros, siempre pensamos que se debe hacer algo más por Messi. Debería tener una estatua en el Spotify Camp Nou, como (Johan) Cruyff y (Ladislao) Kubala. Sería de justicia que Leo también tuviera la suya porque se trata de esos jugadores de referencia que nos han marcado a todos”, apuntó.

Lionel Messi triunfa en Inter Miami y Argentina

En medio de los rumores sobre su regreso al FC Barcelona, Lionel Messi se concentró en esta Fecha FIFA con la selección de Argentina para afrontar un compromiso amistoso contra Angola.

Como ya es costumbre, Lionel Messi fue figura de la Albiceleste en el triunfo por 2-0 contra Angola. En el primer gol, Leo asistió a Lautaro Martínez. Y fue la misma Pulga quien marcó el segundo tanto argentino con un potente zurdazo.

Ahora, Lionel Messi cambiará el chip a la MLS, donde el Inter Miami enfrentará al FC Cincinnati en Semifinales de Conferencia. En la primera ronda frente al Nashville, Messi registró cinco goles y tres asistencias, es decir, participó en los ocho tantos que marcó su equipo, lo que refleja el gran momento que vive a sus 38 años.