Isaac del Toro se prepara para competir este lunes 8 de junio en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes. La Etapa 2 es a las 2:30 horas y será transmitida por ESPN y Disney+.

Evento: Tour Auvergne-Rhône-Alpes

Fase: Etapa 2

Fecha: Lunes 8 de junio

Horario: 2:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Francia

Transmisión: ESPN y Disney+

Isaac del Toro: hora para ver la Etapa 2 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes

Isaac del Toro correrá a partir de las 2:30 horas, tiempo del centro de México, la Etapa 2 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes.

Etapa 2 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes. (captura)

Isaac del Toro: canal para ver la Etapa 2 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes

ESPN y Disney+ transmitirán el Tour Auvergne-Rhône-Alpes, en la que Isaac del Toro buscará el título de la carrera.

Evento: Tour Auvergne-Rhône-Alpes

Fase: Etapa 2

Fecha: Lunes 8 de junio

Horario: 2:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Francia

Transmisión: ESPN y Disney+

¿Cómo quedó Isaac del Toro en la Etapa 1 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes?

El ciclista mexicano Isaac del Toro tuvo un sólido inicio en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes al finalizar en la posición 12 durante la primera etapa de la competencia francesa.

Isaac del Toro llegó a 44 segundos del ganador francés, Alex Baudin.

La segunda etapa ofrece un recorrido de alta exigencia con cinco ascensos puntuables, incluidos dos puertos de segunda categoría y dos de tercera, por lo que el mexicano tendrá que darlo todo si quiere seguir en los primeros puestos.