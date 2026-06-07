Isaac del Toro se prepara para competir este lunes 8 de junio en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes. La Etapa 2 es a las 2:30 horas y será transmitida por ESPN y Disney+.
- Evento: Tour Auvergne-Rhône-Alpes
- Fase: Etapa 2
- Fecha: Lunes 8 de junio
- Horario: 2:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Francia
- Transmisión: ESPN y Disney+
Isaac del Toro: hora para ver la Etapa 2 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes
Isaac del Toro correrá a partir de las 2:30 horas, tiempo del centro de México, la Etapa 2 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes.
Isaac del Toro: canal para ver la Etapa 2 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes
ESPN y Disney+ transmitirán el Tour Auvergne-Rhône-Alpes, en la que Isaac del Toro buscará el título de la carrera.
- Evento: Tour Auvergne-Rhône-Alpes
- Fase: Etapa 2
- Fecha: Lunes 8 de junio
- Horario: 2:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Francia
- Transmisión: ESPN y Disney+
¿Cómo quedó Isaac del Toro en la Etapa 1 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes?
El ciclista mexicano Isaac del Toro tuvo un sólido inicio en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes al finalizar en la posición 12 durante la primera etapa de la competencia francesa.
Isaac del Toro llegó a 44 segundos del ganador francés, Alex Baudin.
La segunda etapa ofrece un recorrido de alta exigencia con cinco ascensos puntuables, incluidos dos puertos de segunda categoría y dos de tercera, por lo que el mexicano tendrá que darlo todo si quiere seguir en los primeros puestos.