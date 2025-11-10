Lionel Messi se volvió viral en redes sociales luego de publicar una fotografía dentro del Camp Nou, sin embargo, ya se reveló que el FC Barcelona no tuvo nada que ver con su visita al recinto blaugrana.

Pese a lo emotivo que fue ver a Messi nuevamente en las instalaciones del FC Barcelona, fuentes del entorno directo del jugador argentino revelaron que el ex blaugrana entró a las instalaciones del recinto español sin contactar a nadie.

Únicamente se trató de una visita rápida del crack argentino, quien viajó a Barcelona antes de irse a Alicante para concentrarse con la Selección Argentina, por lo que decidió pasar al Camp Nou para ver de cerca cómo está el estadio en el que ganó muchos títulos como blaugrana.

Messi visitó nuevamente el Camp Nou y dejó un mensaje que puso a soñar a sus fans

Messi, ex figura del FC Barcelona, tuvo una aparición en el Camp Nou llena de nostalgia, misma que compartió en redes sociales con un mensaje.

“Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo”, escribió Messi en sus redes sociales junto a varias imágenes de él en el estadio Camp Nou.

El capitán de la Selección Argentina que acaba de llegar a las 400 asistencias en su carrera, dijo que sueña con regresar algún día para despedirse como jugador, algo que no pudo hacer cuando en 2021 se fue del FC Barcelona para irse al Paris Saint-Germain.

“Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo…”, añadió el jugador del Inter Miami.

¿El FC Barcelona planea homenaje para Messi en el Camp Nou?

La publicación de Messi en el Camp Nou llegó pocos días después de que el presidente del FC Barcelona volviera a mencionar la posibilidad de rendirle homenaje al máximo ídolo blaugrana.

“Dependerá de que él quiera, pero me encantaría hacerlo si sigo como presidente”, dijo Laporta sobre Messi.