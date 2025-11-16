Cristiano Ronaldo no pudo estar en el juego de la Selección de Portugal vs Armenia, el cuál era crucial para clasificar al Mundial 2026, mismo que lo sumaba a Lionel Messi para que ambos disputen su sexto Mundial.

Pese a la falta de Cristiano Ronaldo en el campo de juego, la Selección de Portugal no tuvo piedad y logró una goleada de escándalo por 9-1 ante su similar de Armenia, lo que provocó que los lusitanos aseguraran su lugar en el Mundial 2026.

Luego del pase del Portugal a la próxima Copa del Mundo, los compañeros de CR7 también aseguraron que Cristiano Ronaldo juegue su sexto Mundial al igual que Lionel Messi y posiblemente sea el último torneo internacional de ambos jugadores.

Ya es oficial: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo harán historia al jugar su sexto Mundial

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo son los únicos jugadores en activo con su selección que suman cinco Copas Mundiales, así mismo el portero mexicano Guillermo Ochoa es parte de ese selecto grupo que podría disputar su sexto Mundial, en caso de ser convocado por el DT Javier Aguirre a la Selección Mexicana.

Tanto Lionel Messi como Cristiano Ronaldo volverán a coincidir en la máxima cita del futbol, extendiendo una era dorada que abarca casi dos décadas. Y es que con esas seis participaciones, superarán a figuras históricos jugadores como Lothar Matthäus, Rafa Márquez, Gianluigi Buffon, Andrés Guardado y Antonio Carbajal, todos ellos con cinco mundiales.

Messi acumula 26 partidos en Mundiales, la cifra más alta de toda la historia del futbol. En tanto, Cristiano Ronaldo registra 22 encuentros y podría ampliar su marca significativamente en el Mundial 2026.

¿Messi y Cristiano Ronaldo se retirarán tras el Mundial 2026?

El Mundial 2026, celebrado en México, Estados Unidos y Canadá, será muy probablemente la última justa mundialista de Messi y Cristiano Ronaldo.

Messi y Cristiano Ronaldo ya han dicho en reiteradas ocasiones que el Mundial 2026 será su última participación tras más de 20 años en la que ambos han estado en la élite.