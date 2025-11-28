Cristiano Ronaldo fue expulsado ante Irlanda y la Comisión Disciplinaria de la FIFA le impuso una sanción de tres partidos. Uno de los encuentros se cumplió ante Armenia, pero después el máximo organismo del futbol “se echó para atrás” y redujo el castigo, una decisión que podría derivar en problemas legales.

“La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha impuesto una sanción de tres partidos a Cristiano Ronaldo tras la expulsión directa recibida en el partido de la competición preliminar de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre la República de Irlanda y Portugal, disputado en Dublín el 13 de noviembre de 2025” FIFA

El 16 de noviembre, CR7 cumplió con uno de los castigos de suspensión al quedar fuera del partido entre Portugal y Armenia. Sin embargo, unos días después, suspendió los dos partidos restantes por un año.

Los siguientes partidos oficiales de Portugal y Cristiano Ronaldo serán en el Mundial 2026, por lo que la decisión de la FIFA, de revocar el castigo, ha sido muy cuestionada.

¿FIFA ante el TAS por culpa de Cristiano Ronaldo?

De acuerdo a distintos reportes, la FIFA enfrentaría posibles acciones legales luego de reducir la suspensión de Cristiano Ronaldo, decisión que le permitirá jugar los primeros dos partidos de la Selección de Portugal en el Mundial 2026.

Ante la decisión de la FIFA, las selecciones rivales podrían acudir ante el TAS para restablecer la sanción original y que Cristiano Ronaldo cumpla con los dos partidos restantes del castigo.

¿Por qué la FIFA le redujo el castigo a Cristiano Ronaldo?

De acuerdo al reglamento de la FIFA, Cristiano Ronaldo debió ser castigado por tres partidos luego de la acción violenta en el duelo entre Portugal e Irlanda. Sin embargo, la Comisión Disciplinaria consideró que la acción no alcanzó la gravedad suficiente y por ende no se aplicará el castigo completo.

“De conformidad con el artículo 27 del Código Disciplinario de la FIFA, la suspensión de los dos partidos restantes queda suspendida durante un año. Si Cristiano Ronaldo comete otra infracción de naturaleza y gravedad similares durante el período de prueba, la suspensión establecida en la decisión disciplinaria se considerará automáticamente revocada y los dos partidos restantes deberán cumplirse inmediatamente en el/los siguiente(s) partido(s) oficial(es) de la selección portuguesa”, señaló la FIFA.