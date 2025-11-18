Mientras varios jugadores aprovechan la Fecha FIFA para tener actividad con sus respectivas selecciones, Lamine Yamal decidió organizar una de sus ya famosas fiestas.

Recordemos que Lamine Yamal fue baja de la Selección de España, luego de que el FC Barcelona sometiera a la joven estrella a un procedimiento invasivo como parte de su tratamiento para la pubalgia.

Al no tener actividad con la selección ni con su club, Yamal aprovechó y organizó una fiesta que ya está dando mucho de qué hablar.

Otra fiesta de Lamine Yamal; sin celulares y solo mujeres en el VIP

De acuerdo con información del portal elPeriodico, Lamine Yamal organizó una fiesta el viernes 14 de noviembre en una discoteca de Barcelona llamada Luz de Gas.

Según la información revelada, las personas que accedían al lugar tenían que dejar sus celulares en la entrada, ya que Lamine Yamal estaba en uno de los reservados “y no quería fotos”.

Además, se detalla que al VIP, en el que estaba la joven estrella del FC Barcelona, solo podían acceder mujeres y podían tomar lo que quisieran, pues todo ya había sido pagado.

Este capítulo se suma a todas las polémicas que ha protagonizado el futbolista de 18 años, que últimamente no ha tenido tanta actividad por una pubalgia.

Lamine Yamal con FC Barcelona (Manu Fernandez / AP)

¿Cuándo volverá a jugar Lamine Yamal?

Luego de ser baja de la Selección de España y descansar algunos días, Lamine Yamal estaría listo para reaparecer en las canchas.

La cita sería ante el Athletic Club, partido que marcará el regreso del equipo culé a su casa tras una larga remodelación.