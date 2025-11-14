¿La violencia entre aficionados llegó a la Kings League? En el partido entre el equipo de Lamine Yamal, La Capital CF, y el club que preside Ibai Llanos, Porcinos FC, se vivió el primer episodio.

Aunque Lamine Yamal no estuvo presente en el partido ni en el conato de bronca, un grupo de amigos cercanos al futbolista del FC Barcelona está siendo señalado por haber empujado y hasta escupido a los jugadores de Porcinos FC en la Kings League.

La pelea que se desató tras el final del partido ha dado de qué hablar en redes sociales ya que nuevamente se le está vinculando a la joya del Barça y la selección de España con una polémica extracancha.

Señalan a amigos de Lamine Yamal por armar bronca en la Kings League

A través de redes sociales han comenzado a circular videos en los que se ve como, luego de que Porcinos FC venciera a La Capital CF en la Kings League, un supuesto grupo de amigos de Lamine Yamal insultando y agrediendo a los rivales.

En la transmisión del influencer español Guanyar se aprecia cómo este está recibiendo insultos desde la grada por el supuesto grupo de amigos de Lamine Yamal y les contesta mientras se toma los genitales.

💢⚽️El entorno de Lamine Yamal la lía en la Kings League: vandalismo, empujones y escupitajos a familias rivales



Sin embargo, esto solo provocó que la bronca escalara debido a que en la zona de vestidores comenzaron los empujones, insultos y hasta escupitajos entre aficionados y miembros del equipo de Ibai Llanos.

Lamine Yamal por lo mientras se recupera en el FC Barcelona

Aunque el nombre de Lamine Yamal ha sido relacionado con esta polémica, él no estuvo ni en el partido ni en las gradas y por el contrario mientras tanto se está recuperando de la pubalgia que sufre.

Y es que, aunque en un principio Lamine Yamal había sido convocado con España, la selección dio a conocer que causó baja debido a que está en un tratamiento para tratar dicha lesión.

Es decir, el futbolista del FC Barcelona no estará con la Furia Roja durante esta fecha FIFA y mientras tanto trabajará con el grupo de médicos de su club para ponerse a punto físicamente para la recta final del año.