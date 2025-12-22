Lamine Yamal, uno de los mejores futbolistas del FC Barcelona en la actualidad, sorprendió a sus seguidores al lanzar su canal de YouTube, por lo que dio inicio a su carrera como influencer.

“Este es mi piso de los últimos años, si queréis ver la nueva... no sé, ¿10 millones de subs?” Lamine Yamal

Lamine Yamal, jugador del FC Barcelona, inauguró su cuenta de YouTube con un video enseñando su casa, con un tono tranquilo y en el que se le ve muy cómodo frente a las cámaras.

Lamine Yamal sorprende al abrir su canal en YouTube y así fue su primer video

El primer video de Lamine Yamal tiene una duración de 10 minutos con un montaje ágil y dinámico, en el que también muestra algunos de los trofeos que ha conseguido, regalos de marca o ropa acumulada de la mudanza.

Entre las cosas que cuenta Lamine Yamal en su primer video de YouTube, revela que en cada habitación tiene un ambientador o alguna vela con olor a vainilla, además de que tiene una pasión por comer galletas.

Tanta es su pasión por las galletas que confesó que incluso ha llegado a ponerse alarmas, no para despertar temprano, sino para comer galletas.

“Por eso no puedo tener novia” Lamine Yamal

¿Lamine Yamal es fan de Luis Diaz?

Otra de las cosas que sorprendieron en el video de Lamine Yamal fue que aparece con una playera de la Selección de Colombia.

Lamine Yamal eligió para su debut en Youtube una prenda que no pasó desapercibida: el jersey negro con el número 7 de Luis Diaz, actual futbolista del Bayern Múnich y referente de la Selección colombiana.

El gesto generó una ola de reacciones en redes sociales y fue reportado por diversos medios, que destacaron la admiración de Yamal por Díaz.