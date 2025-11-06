¿Lamine Yamal tendría espacio en el Real Madrid? Para Iván Zamorano está claro: ‘No’. El exjugador de los merengues concedió una entrevista al Chiringuito y fue cuestionado sobre la joya del FC Barcelona.

Aunque reconoció su talento, para Iván Zamorano se necesita más que buen futbol para portar la casaca merengue, por lo que aseguró que “no ficharía a Lamine Yamal” para el Real Madrid.

Para Iván Zamorano, Lamine Yamal no tiene la esencia para jugar con el Real Madrid; es decir, que no tiene ni la clase ni la categoría de los madridistas.

¿Qué dijo Iván Zamorano sobre Lamine Yamal y la posibilidad de fichar con el Real Madrid?

En entrevista con el Chiringuito, Iván Zamorano habló sobre Lamine Yamal y aseguró que si estuviera en sus manos ficharlo para el Real Madrid, desecharía la posibilidad, pues no tiene la esencia para vestir la casaca merengue.

“No, a Lamine Yamal no lo ficho. Lamine Yamal es un crack, pero para mí Lamine Yamal no tiene la esencia de lo que es un jugador de Real Madrid. Yo ficharía a Pedri. Es muy sencillo, habla lo justo”, señaló Iván Zamorano.

“Significa que la esencia de Real Madrid es un es un equipo con clase, con cultura, y para mí los jugadores que juegan en Real Madrid tienen que representar eso”, argumentó el exjugador chileno.

“Entonces un chico de 16 años, 17 años que a estas alturas se le den estas luces por lo que habla... Creo que lo primero que hay que hacer es demostrar en la cancha”, puntualizó.

Iván Zamorano sobre Lamine Yamal. (Itzel Espinoza )

¿Cuándo volverá a jugar el FC Barcelona y Lamine Yamal?

Iván Zamorano no tiene de qué preocuparse, las posibilidades de que Lamine Yamal juegue en el Real Madrid son remotas, el juvenil futbolista es la joya del FC Barcelona, se encuentra firme en el proyecto y con un contrato millonario que hace inviable su salida por el momento.

Dicho lo anterior, Lamine Yamal y FC Barcelona se preparan para encarar al Celta de Vigo el domingo 9 de noviembre en actividad de la Fecha 12.