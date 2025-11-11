Lamine Yamal no podrá disputar la próxima Fecha FIFA con la Selección de España, pues todavía no se encuentra al 100% recuperado de la pubalgia que lo ha aquejado durante los últimos meses.

Sin embargo, al interior de la Selección de España ha causado molestia la forma en la que el FC Barcelona ha manejado la situación con Lamine Yamal.

Recordemos que en la pasada Fecha FIFA tampoco pudo jugar con La Roja y el DT, Luis de la Fuente, dijo en conferencia de prensa: “Si juegas con Barcelona, juegas con nosotros”.

Lamine Yamal es baja de la Selección de España tras nuevo reporte médico

La Selección de España ha confirmado a través de un comunicado que Lamine Yamal no podrá jugar en los próximos compromisos internacional del equipo nacional.

Pero lo más llamativo ha sido el dardo que han mandado al FC Barcelona, pues la Selección de España ha mostrado su molestia ante las decisiones que han tomado respecto a la recuperación de Lamine Yamal.

"Los Servicios Médicos de la RFEF desean expresar su sorpresa y malestar tras conocer a las 13:47 horas del lunes 10 de noviembre, día del inicio de la concentración oficial con la selección nacional, que el jugador Lamine Yamal había sido sometido a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis esa misma mañana.“, se lee en el comunicado.

Además, han establecido el tiempo de recuperación del futbolista: "Dicho procedimiento se ha realizado sin comunicación previa al cuerpo médico de la Selección teniendo conocimiento de los detalles del mismo únicamente mediante un informe recibido a las 22:40 horas de anoche, en el que se indica la recomendación médica de reposo durante 7- 10 días.“

“Ante esta situación, y priorizando en todo momento la salud, seguridad y bienestar del jugador, la Real Federación Española de Fútbol ha tomado la decisión de liberar al deportista de la presente convocatoria.”, finaliza el texto.

Lamine Yamal es desconvocado para jugar contra Georgia y Turquía.



ℹ️ Leer más: https://t.co/atDKuEHhN4 #VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/18d34HtQdJ — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) November 11, 2025

¿Cuándo fue la última vez Lamine Yamal jugó con la Selección de España?

La última vez que Lamine Yamal tuvo actividad con la Selección de España fue el 7 de septiembre del 2025 cuando se enfrentaron a Turquía en la Clasificación para el Mundial 2026.

En ese partido, Lamine Yamal dio dos asistencias y la Selección de España terminó ganando por un marcador de 0-6.

Desde entonces, el futbolista ha enfrentado lesiones que lo han mantenido alejado de la actividad vistiendo la camiseta de La Roja.