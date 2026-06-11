Jordan Carrillo es nuevo refuerzo de Chivas para el Apertura 2026, luego de ser adquirido a cambio de 5 millones de dólares por un contrato de 4 años.

Según varios reportes, entre ellos el del periodista César Luis Merlo, el ahora ex jugador de Pumas. Jordan Carrillo, quien era propiedad de Santos Laguna, fue vendido a Chivas.

Jordan Carrillo no quiso volver a Santos Laguna

A pesar de que la intención de Santos Laguna, dueño de Jordan Carrillo tenía la intención de contar de nuevo con el jugador de 24 años, éste se habría negado a volver a la Comarca.

En cambio, ante la oferta de Chivas, no habría dudado en fichar por el Rebaño, dejando atrás una gran semestre con Pumas que lo llevó a jugar su primera gran final de la Liga MX.

(Osvaldo Aguilar / Osvaldo Aguilar)

América y Cruz Azul también querían a Jordan Carrillo

La gran temporada que hizo Jordan Carrillo con Pumas, despertó el interés de muchos equipos, y además de Chivas, se sabe que América y Cruz Azul buscaron ficharlo.

Sin embargo, Jordan Carrillo habría elegido a Chivas por que le agrada el proyecto de Gabriel Milito, además de tener afinidad por los colores rojiblancos.

De esta manera, y a falta de que se haga oficial, Chivas contará ya con dos refuerzos para el próximo torneo, ambos en el mediocampo.

Se trata de Kevin Castañeda que llega de Xolos y ahora Jordan Carrillo, propiedad de Santos y que jugó en el Clausura 2026 con Pumas.