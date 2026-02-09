Autoridades han abierto una investigación por una presunta agresión sexual en contra de una mujer y que vincula al hermano mayor del futbolista del Mónaco, Ansu Fati.

De acuerdo con reportes, los hechos que involucran al hermano de Ansu Fati habrían ocurrido la madrugada del 8 de febrero en la casa de Lamine Yamal, jugador del FC Barcelona.

¿Qué pasó con el hermano de Ansu Fati y por qué es investigado?

El diario ABC indica que la presunta víctima sería una mujer holandesa que habría salido de fiesta con el hermano de Ansu Fati, Lamine Yamal y otro grupo de amigos a una discoteca en Barcelona.

Horas más tarde el hermano de Ansu Fati, la mujer holandesa y todos los amigos se dirigieron a la casa de Lamine Yamal, donde la presunta agredida se despertó a lado del hermano del jugador del Mónaco.

La joven dijo a las autoridades haber sufrido tocamientos y haber sido víctima de sumisión química, motivo por el cual fue trasladada a un hospital para someterse a las pruebas médicas pertinentes.

Investigan presunta agresión sexual vinculada al hermano de Ansu Fati. (captura)

Según la fuente antes mencionada, la Policía catalana abrió un incidente por presunta agresión sexual, tras tener conocimiento de los hechos, aunque hasta el momento, la mujer no ha formalizado ninguna denuncia.

¿Meterán a la cárcel al hermano de Ansu Fati?

El caso del hermano de Ansu Fati y la presunta mujer agredida sexualmente se encuentra en investigación, por lo que el familiar del futbolista no ha sido aprehendido.

En caso de que avance la investigación y si la presunta víctima decide interponer una denuncia formal, habría consecuencias para el hermano de Ansu Fati.