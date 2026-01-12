Lamine Yamal acaba de conquistar un nuevo título con FC Barcelona al ganar la Supercopa de España en contra de Real Madrid; sin embargo, más allá del partido, se ha visto envuelto en una polémica fundamentada en una acusación por doparse que proviene desde un periodista colombiano Carlos Antonio Vélez.

“Le tienen que forrar la mano poniendo ahí la medicina que se necesita poner: la hormona del crecimiento. En FIFA hay una investigación médica al respecto” Carlos Antonio Vélez, periodista colombiano

Todo ocurrió en la transmisión de la final de la Supercopa de España entre FC Barcelona y Real Madrid por medio del canal Winsport. Ahí, el citado periodista, acompañado en la transmisión por Tito Puccetti y Farid Mondragón, se refirió al vendaje que utilizaba Lamine Yamal en su mano y lo acusó de utilizarlo para doparse, lo cual ha dado mucho de qué hablar.

Acusan a Lamine Yamal de usar una hormona de crecimiento

Carlos Antonio Vélez profundizó todavía más en el tema al asegurar que el crecimiento físico que ha experimentado Lamine Yamal recientemente obedece a la aplicación de la hormona del crecimiento y que el vendaje que lleva consigo no tiene que ver con una lesión o algo por el estilo.

“Muchos mencionan que, precisamente, lo que están haciendo es logrando a través de una medicina, yo le digo medicina por ignorancia, que es la hormona del crecimiento” Carlos Antonio Vélez, periodista colombiano

Aficionados explotan contra periodista por acusaciones a Lamine Yamal

Las acusaciones infundadas del periodista contra Lamine Yamal no fueron indiferentes para los aficionados, quienes de inmediato se pronunciaron en su contra.

“Cuánta ignorancia y falta de profesionalismo”, “¿la porquería de Carlos Antonio Vélez está insinuando que Lamine se dopa? Callen a ese sinvergüenza”, fueron solamente algunos de los comentarios de los aficionados contra el periodista que hizo las acusaciones contra Lamine Yamal.

De momento, no ha habido pronunciación oficial del FC Barcelona o Lamine Yamal respecto a las acusaciones del comentarista Carlos Antonio Vélez.