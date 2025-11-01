Lamine Yamal va de escándalo en escándalo, el futbolista del FC Barcelona ha comenzado a hablar más fuera que dentro de la cancha y ahora resulta que ya terminó con Nicki Nicole. Aunque trascendió que fue por una infidelidad, el juvenil zanjó los rumores con una contundente declaración.

La relación de Lamine Yamal y Nicki Nicole resultó fugaz, el futbolista del FC Barcelona, simplemente confirmó lo que los rumores indicaban: ya no están juntos.

Yamal y Nicole protagonizaron uno de los noviazgos más seguidos por la prensa. La cantante argentina se dejó ver en los partidos del FC Barcelona y en sus redes sociales compartían momentos juntos.

Fue a partir del cumpleaños número 18 del juvenil futbolista que se dio el flechazo y desde entonces fueron protagonistas de una de las relaciones más seguidas en el 2025.

Lamine Yamal confirmó su separación con Nicki Nicole y negó que se tratara de una infidelidad

En declaraciones recogidas por el periodista Javi Hoyos, Lamine Yamal aseguró que terminó su relación con Nicki Nicole y que no fue una infidelidad lo que derivó en la decisión.

“No estamos juntos”, confirmó Lamine Yamal sobre su ruptura con Nicki Nicole.

“Simplemente, nos hemos separado y ya. Todo lo que está saliendo no tiene nada que ver con nuestra relación”, apuntó el futbolista del FC Barcelona sobre los rumores que hablaban de una infidelidad.

“No le he sido infiel ni he estado con otra persona”, puntualizó el jugador.

Lamine Yamal a @javihoyos :



Simplemente rompimos, y eso es todo. Todo lo que se dice ahora no tiene nada que ver con nuestra relación.



¿Infidelidad? La teoría que surgió en redes sociales sobre la ruptura de Lamine Yamal con Nicki Nicole

Ha trascendido que la separación de Lamine Yamal con Nicki Nicole sucedió a través de una llamada telefónica, ella se encontraba en Argentina y él en Barcelona. Se dice que fue de común acuerdo y que tiene relación a la distancia entre ambos.

La ruptura habría sido hace una semana y fue en medio de los rumores sobre la supuesta infidelidad de Lamine Yamal, quien viajó a Milán después del Clásico de España.

El futbolista del FC Barcelona fue relacionado con la influencer Anna Gegnoso. Sin embargo, dicha información fue desmentida por Yamal.