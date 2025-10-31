Un nuevo problema impactó en la carrera de Lamine Yamal, el delantero del FC Barcelona tiene importantes molestias por una pubalgia y, junto con su club, analizan si será o no operado.

Lamine Yamal se ha convertido en el foco del FC Barcelona en las últimas semanas, temas extracancha, declaraciones innecesarias y ahora hasta una pubalgia que le ha impedido rendir con el equipo. Este malestar ha provocado que entre en una disyuntiva: operarse o no.

Lamine Yamal y FC Barcelona ya decidieron si se va a operar para curar la pubalgia. El futbolista escuchó recomendaciones externas y las de su club, por lo que después de analizarlo ya habría tomado una decisión.

Lamine Yamal y FC Barcelona ya decidieron que no se operará para curar la pubalgia

Lamine Yamal ha mostrado un nivel lejos del esperado y luego de una penosa participación en el Clásico de España en el que sus declaraciones previas fueron lo más interesante, surgió la disyuntiva entre si debía o no operarse de la pubalgia que lo molesta desde semanas atrás y desde FC Barcelona han decidido que lo mejor será esperar.

De acuerdo a información del Diario Sport, Lamine Yamal y FC Barcelona han decidido tratar la pubalgia con un tratamiento conservador a la espera de una evolución favorable y así evitar pasar precipitadamente por el quirófano.

“Al día de hoy no existe plan de quirófano ni intención cerrada de operarse”, señaló la fuente mencionada y aseguró que sólo sí el dolor persiste pensarán en la intervención quirúrgica.

Lamine Yamal sigue entrenando y continúa con su recuperación de la pubalgia. Conviviendo con esas molestias y esperando que vayan a menos para evitar males mayores como el quirófano



Miércoles, jueves y viernes ejercitándose post Clásico. Mañana uno más



¿Cuándo volverá a jugar Lamine Yamal y el FC Barcelona?

Luego del doloroso revés ante Real Madrid en el primer Clásico de España de la temporada, Lamine Yamal y FC Barcelona seguirán su camino en LaLiga este domingo cuando enfrenten al Elche en el Estadio Olímpico de Montjuic.

El encuentro FC Barcelona vs Elche, corresponderá a la Fecha 11 de la temporada 2025-26 de LaLiga, un duelo clave para los blaugranas, pues están obligados a la victoria si quieren que la distancia ante el Real Madrid no se amplíe más.

Al momento, FC Barcelona se encuentra en la segunda posición de la tabla con 22 unidades, cinco menos que el Real Madrid de Xabi Alonso.