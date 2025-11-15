¿Lamine Yamal no quería ir con la Selección de España? Debido a la lesión de pubalgia que no le ha permitido tener regularidad o estar cerca de su mejor nivel, la joven estrella del FC Barcelona habría tenido miedo de ser convocado en esta fecha FIFA.

Desde la pasada fecha FIFA de septiembre, Lamine Yamal comenzó a tener problemas con una pubalgia luego de haber disputado dos encuentros de eliminación para que la Selección de España se clasificara al Mundial 2026.

Sin embargo, la carga de trabajo a la que ha sido sometida la joya del Barça entre su club y la selección ha generado polémica y ahora se dice que tenía miedo de ser llamado por Luis de la Fuente para jugar con la Furia Roja.

Revelan que Lamine Yamal tenía miedo de ir con la Selección de España

En el popular programa de El Chiringuito, el periodista Josep Pedrerol dio a conocer que Lamine Yamal habría expresado al FC Barcelona que tenía miedo de ir a la Selección de España en esta fecha FIFA.

Debido a que su entorno le habría empezado a decir que si no se cuidaba de la pubalgia podría agravarse su lesión, Lamine Yamal le expresó a los médicos del club su inseguridad tras ser llamado por la Selección de España.

😯 "LAMINE le dijo al BARÇA que tenía MIEDO de ir a la SELECCIÓN".



😨 "Estaba ASUSTADO con su LESIÓN".



💣 @jpedrerol lo desvela en @elchiringuitotv. pic.twitter.com/Udd4mfQ4uB — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 13, 2025

Sin embargo, el ‘10’ blaugrana finalmente fue desconvocado por la Furia Roja debido a que el Barça contrató al médico Ernest Schilders, especialista en este tipo de lesiones, y le realizó un tratamiento de radiofrecuencia que amerita un descanso de 7-10 días.

El FC Barcelona y la Selección de España se enfrascan en nueva discusión por tema Lamine Yamal

Debido a que el tratamiento de radiofrecuencia al que fue sometido Lamine Yamal no estaba planeado por el FC Barcelona, en la Selección de España cayó de sorpresa la noticia de que no iba a poder permanecer en la concentración.

Luis de la Fuente, técnico de la Selección de España, ha manifestado en múltiples ocasiones su molestia con como se ha manejado el FC Barcelona con la lesión de Lamine Yamal, pues es la segunda convocatoria consecutiva que se pierde.

Y es que, mientras que con él Barça sí pudo jugar el partido más reciente de LaLiga contra el Celta de Vigo, desde septiembre no ha tenido acción con la Furia Roja, además de que para estos partidos no cuentan con Pedri, Nico Williams y Rodri.