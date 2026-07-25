El conjunto chileno de Colo Colo anunció el fichaje de Vozinha tras su participación en el Mundial 2026 como arquero de Cabo Verde:

De acuerdo con el dirigente deportivo Aníbal Mosa, se están perfilando los últimos detalles para la llegada del Vozinha al equipo de Colo Colo.

Por lo pronto, confirmó tener la confirmación por parte de los representantes del arquero que conquistó al mundo entero.

“Vozinha va a ser jugador de Colo Colo. En los próximos días va a viajar a Chile, se va a someter a los exámenes de rigor como corresponden y después será presentado aquí en el Estadio Monumental” Aníbal Mosa, el presidente de Blanco y Negro SA Aníbal Mosa

Colo Colo apuesta por la experiencia de Vozinha para el cierre de temporada

Colo Colo confirmó el fichaje del guardameta caboverdiano Vozinha, quien llegará como agente libre tras finalizar su vínculo con el GD Chaves de la segunda división de Portugal.

El club anunció la contratación mediante sus redes sociales con un mensaje en español, inglés y portugués, acompañado por una ilustración inspirada en el característico peinado del arquero.

La llegada del experimentado guardameta responde a la intención del club de incrementar la competencia en la portería, tras la recuperación de Fernando de Paul y el protagonismo reciente del juvenil Gabriel Maureira.

Antes de cerrar la incorporación del arquero africano, Colo Colo también analizó la posibilidad de fichar al uruguayo Santiago Mele, de Rayados de Monterrey, aunque esa negociación no prosperó.

Con este movimiento, el conjunto chileno busca fortalecer una posición clave con un futbolista de amplia trayectoria internacional y experiencia en selecciones nacionales.

El Mundial 2026 impulsó la carrera internacional del guardameta caboverdiano

Vozinha disputó los cuatro partidos de Cabo Verde en el Mundial 2026, siendo una de las figuras que permitió a su selección avanzar hasta la ronda de 16avos de final.

El arquero destacó especialmente en el empate sin goles frente a España, manteniendo su portería imbatida ante el equipo que posteriormente ganó la final de la Copa del Mundo.

También firmó una sobresaliente actuación contra Argentina, que necesitó disputar el tiempo extra para imponerse 3-2 y asegurar su clasificación a la siguiente ronda.

Su desempeño le permitió integrar el XI Ideal del Mundial, elegido mediante votación de los aficionados, además de ganar una enorme popularidad en redes sociales.

La historia de Vozinha que emocionó después del empate con España. (Jacob Kupferman / AP Photo/Jacob Kupferman)

A lo largo de su carrera, el guardameta ha defendido clubes de Cabo Verde, Angola, Moldavia, Portugal, Chipre y Eslovaquia, antes de iniciar ahora una nueva etapa con Colo Colo.

El fichaje incorpora a uno de los futbolistas más reconocidos del reciente Mundial y añade experiencia internacional a las aspiraciones del Cacique en el futbol chileno.