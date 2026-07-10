El centrodelantero de la Selección Mexicana, Julián Quiñones, sigue en la competencia de entre los máximos goleadores del Mundial 2026.

Aunque Julián Quiñones quedó descartado para ganar el Balón de Oro del Mundial 2026 tras la eliminación de México, el colombiano nacionalizado sigue dentro del top ten de los máximos goleadores.

Julián Quiñones es el sexto goleador del Mundial 2026

La competencia para México terminó en el Mundial 2026 cuando perdió en octavos de final contra Inglaterra en el Estadio Banorte. Sin embargo, los goles acumulados de Quiñones lo mantienen en la plática de la Copa.

Según análisis de especialistas deportivos como ESPN, Julián Quiñones se encuentra dentro del top ten de los máximos goleadores del Mundial 2026. Sin embargo, está en la competencia de su lugar con cuatro jugadores más.

Así es como está la tabla del máximo goleador del Mundial 2026:

Tabla de máximos goleadores del Mundial 2026. (@julioordz10)

Recordemos que la tabla aún se puede mover, de modo que Julián Quiñones podría perder el sexto lugar conforme avance el Mundial 2026.

También ha llamado la atención que Cristiano Ronaldo no aparezca en la tabla de máximos goleadores. Esto se debe a la cantidad de jugadores que están en la sexta posición, lo que mandó al jugador de Portugal al lugar 11.

De los jugadores catalogados como máximos goleadores, estos son los que aún están en la competencia: