El Gobierno de Paraguay emitió un comunicado para deslindarse de los comentarios realizados por Celeste Amarilla contra Kylian Mbappé, subrayando que fueron expresiones realizadas bajo su exclusiva responsabilidad individual.

La administración paraguaya reafirmó además su compromiso contra el racismo y la xenofobia, al tiempo que expresó solidaridad con las personas afectadas y respeto hacia el pueblo francés.

La postura oficial surgió después de que el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado de Francia, Cédric Perrin, enviara una carta de protesta al Congreso paraguayo por la controversia.

Paraguay fija postura oficial tras los comentarios contra Kylian Mbappé

La controversia comenzó después del partido donde Francia eliminó a Paraguay del Mundial, cuando Celeste Amarilla publicó mensajes ofensivos dirigidos contra el delantero francés mediante redes sociales.

Entre las expresiones difundidas, la legisladora llamó a Mbappé “bruto” y “camerunés colonizado”, publicaciones que provocaron críticas y amplio rechazo tanto dentro como fuera de Paraguay.

Kylian Mbappé y Francia son favoritos para eliminar a la complicada Paraguay en el Mundial 2026 (Pamela Smith / AP Photo/Pamela Smith)

El futbolista respondió directamente mediante la red social X, donde calificó a la senadora como una mujer indigna de su cargo público y rechazó sus declaraciones.

Mbappé también sostuvo que las expresiones de Amarilla no representan al pueblo paraguayo, diferenciando sus comentarios de la imagen general del país sudamericano ante la comunidad internacional.

Tras el intercambio, la Federación Francesa de Fútbol anunció que promoverá una denuncia ante la fiscalía para investigar los comentarios emitidos por la legisladora paraguaya.

El comunicado oficial enfatizó que Paraguay mantiene una política de respeto hacia todas las personas y rechaza cualquier manifestación discriminatoria por motivos de origen o identidad.

Con esta postura, el Ejecutivo busca contener el impacto diplomático generado por la polémica y reafirmar su compromiso con la convivencia, el respeto internacional y los derechos humanos.