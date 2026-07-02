Julián Quiñones es actualmente uno de los jugadores más queridos de México en el Mundial 2026, de ahí que los aficionados agradezcan el que se haya naturalizado.

En redes sociales y tras la victoria de México ante Ecuador en el Mundial 2026, los seguidores de Julian Quiñones recordaron ese día.

Julián Quiñones se naturalizó mexicano hace más de 2 años

A través de X se difundió una foto del día que Julián Quiñones se naturalizó mexicano, el 11 de octubre de 2023, más de 2 años previo al Mundial 2026.

Julián Quiñones nacionalización (Especial)

Las reacciones a la foto de Julian Quiñones no se hicieron esperar, pues la mayoría agradeció que haya hecho eso antes del evento deportivo.

Señalando que aunque haya nacido en Colombia, desde antes de la nacionalización ya tenía toda la identidad mexicana, pues respetó y se sumergió en nuestra cultura.

Si bien hay quienes señalan que podrían haberlo nacionalizado para que jugara el Mundial 2026, muchos otros consideran que lo hizo por todo lo que México le ha dado .

Y ahora en el torneo, Julián Quiñones está regresando ese amor y respeto que México le dio al momento de llegar y desarrollarse profesionalmente en sus canchas.

Julian Quiñones jugó en México desde adolescente antes de nacionalizarse

A diferencia de otros jugadores que han pedido su nacionalización tras llegar de adultos a México, Julian Quiñones lo hizo tras vivir la mitad de su vida en el país.

El futbolista llegó a México a la edad de 16 años, fue aquí donde hizo y formó casi toda su carrera futbolística, pasando por varios clubes de Primera División.

No fue hasta 10 años después, a la edad de 26 años, que Julián Quiñones decidió pedir la nacionalidad mexicana a las autoridades correspondientes.

Si bien él podía elegir jugar para Colombia, al final se decidió por México, pues en sus palabras, “lo único que importa es mostrar el amor que tengo por el país”.