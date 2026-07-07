El delantero Julián Quiñones fue recibido con aplausos y porras por aficionados durante un vuelo comercial en el que coincidió con ellos.

Los seguidores celebraron los cuatro goles que anotó en el Mundial 2026 y le expresaron su cariño con frases como “te amamos” y agradecimientos a Colombia por su talento.

Aunque no habló directamente, Julián Quiñones sonrió y saludó a quienes se lo pidieron, confirmando el reconocimiento popular a su desempeño con México.

Julián Quiñones es recibido con aplausos y porras por las victorias que le dio a México en el Mundial 2026

Cibad Hernández, novio de Alicia Villarreal, compartió el gran momento que vivió en un vuelo cuando coincidió con Julián Quiñones y cómo es que fue muy bien recibido por la afición de México.

Sin dar mayor contexto, Hernández compartió que por casualidad le tocó viajar en el mismo vuelo que el seleccionado Quiñones.

En el video se ve cómo Julián Quiñones es de los últimos en entrar a su vuelo en Viva Aerobus, por lo que los mexicanos lo recibieron con aplausos, gritos y porras por su desempeño en el Mundial 2026.

Además de decirle “te amamos” y agradecer a Colombia por Julián Quiñones, la afición también decidió cantarle la tradición porra.

Aunque Julián Quiñones no agradeció de viva voz a los mexicanos, sí sonrío y le dio la mano a quiénes se lo pidieron.