Evil Dead: En Llamas es uno de los estrenos fuertes de esta semana trayendo de regreso una saga clásica del cine de terror, es por ello que se tiene la duda si hay alguna escena postcréditos.

Nosotros ya vimos Evil Dead: En Llamas y aquí te diremos si tiene alguna escena extra por la que valga la pena quedarse.

Evil Dead: En Llamas (Sony)

¿Evil Dead: En Llamas tiene escena postcréditos?

Evil Dead: En Llamas sí tiene escena postcréditos; de hecho, tiene dos de estos extras, por lo que te tendrás que quedar hasta el final de todo el corte para tener toda la historia completa.

Vale la pena quedarse un poco más en la sala, pues las escenas postcréditos de Evil Dead: En Llamas sí tienen un peso en la trama, aunque sea pequeño; además de abrir la posibilidad a nuevas películas.

Por lo que si eres fan de la saga, no te molestará esperarte un poco más para ver lo que los realizadores prepararon para el público en este contenido adicional de la película.

Además de que la gran calidad de la película hace que se quiera saber más de la historia y el destino de los personajes, incluso si es la primera vez que conoces la franquicia de El Despertar del Diablo.

Evil Dead: En Llamas (Sony)

¿De qué tratan las escenas post créditos de Evil Dead: En Llamas?

No te preocupes, no te daremos spoilers de las escenas pos créditos de Evil Dead: En Llamas, simplemente te describiremos a grandes rasgos lo que te puedes encontrar en cada una de estas.

La primera escena postcréditos de Evil Dead: En Llamas implica a un personaje de la historia principal que parecía olvidadp, pero aquí conocemos su destino.

La segunda escena postcréditos de Evil Dead: En Llamas es una especie de enlace para una posible secuela, y se liga un poco con la otra secuencia extra que vemos en la película.

Por último, te diremos que el primer extra se encuentra después de los nombres del director y el elenco; mientras que para la otra te tendrás que leer todas las acreditaciones.